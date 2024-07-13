Конор Макгрегор поставил €100 тысяч на точный счет финала Евро-2024

«Друзья, я поставил 100 тысяч евро на победу Испании со счетом 3:1. Я могу заработать 2,5 млн евро», — заявил Макгрегор.

Встреча состоится 14 июля. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени.

В первом полуфинале Евро Испания обыграла Францию. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Англия в своем полуфинале обыграла Нидерланды. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Действующим чемпионом Европы является национальная команда Италии, которая обыграла в финале Англию. Судьба встречи решилась в серии пенальти. Основное время матча завершилось со счетом 1:1.