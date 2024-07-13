Названы лучшие и худшие моменты чемпионата Европы по футболу

Что было хорошего

Атмосфера на трибунах и болельщики: проведение игр на футбольных стадионах обычных клубов, которые создают фантастическую атмосферу, имеет значение. От шотландской «Тартановой армии» до «Оранжевой стены» из Нидерландов и радостных румынских и албанских болельщиков, зрители на трибунах создавали на всех матчах невероятный колорит и страсть.

Ламин Ямал: Возможно, это не было его главной мыслью, но молодой испанец, которому 13 июля исполнилось 17 лет, ждал результатов школьных экзаменов в начале турнира. В конце чемпионата, особенно после великолепного гола в ворота Франции в полуфинале, он выглядит зрелым не по годам, побив рекорд самого молодого игрока и бомбардира на чемпионате Европы.

Сборная Испании: Больше всех побед (6), голов (13), ударов по воротам (108) и ударов в створ (37), чем у любой другой команды на турнире. Практически каждая другая сборная так или иначе искали свою игру, и только Испания доехала до финала, как хорошо смазанная машина.

Судейство: В целом было хорошим, в основном судьи были адекватными соответствовали игрокам и духу игры. Зрители отметили повелительный жест рукой «встаньте с газона» от судей. Игроки вскоре поняли, что слишком легкое падение на землю не вознаграждается.

Георгий Мамардашвили: Грузинский вратарь сделал 29 сейвов в четырех играх, что на данный момент является самым большим показателем в соревновании и опережает голландского вратаря Барта Вербрюггена с 18 сейвами в шести матчах. Репутация Мамардашвили значительно укрепилась.

Грузия: Дебютанты Евро, футболисты Грузии, дошедшие до ⅛ финала благодаря своему неторопливому стилю игры, были щедро вознаграждены в лице бывшего премьер-министра страны миллиардера Бидзины Иванишвили, который пообещал выделить команде 10,7 млн ​​долларов после того, как они обыграли Португалию со счетом 2:0 и вышли в плей-офф.

Футбольное равноправие: так называемые малые футбольные страны выступили против «старших братьев» и преподнесли несколько сюрпризов. Грузия, Албания, Румыния, Словакия, Словения и Турция продемонстрировали яркие результаты.

Арда Гюлер: «Турецкий Месси» был мастером в организации полузащиты своей команды, в то время как несколько ключевых игроков приходили и уходили из-за дисквалификации. Его самообладание было замечательным для 19-летнего парня.

Компенсированное время: Для некоторых сборных оно стало спасением… 12 голов, забитых в компенсированное время, — рекорд для финалов чемпионатов Европы, и многие из них стали решающими, обеспечив важные победы или ничьи, самым ярким из которых стал удар Джуда Беллингема через себя в ворота сборной Англии в матче против Словакии.

Пенальтисты сборной Англии: Англия превратилась из команды, не умеющей бить пенальти, в команду, не боящуюся бить пенальти, уверенно расправившись в четвертьфинале со Швейцарией, и открывает новую страницу в своей истории.

Что было плохого

Килиан Мбаппе: По его собственному признанию, Мбаппе хочет как можно скорее забыть чемпионат, во многом из-за сломанного носа и маски, которую ему было совсем не комфортно носить. 24 удара по воротам и ни одного забитого гола. Это худший результат среди сех нападающих на этом Евро.

Криштиану Роналду: Неужели мы стали свидетелями конца эпохи? Португалия продолжала поддерживать 39-летнего капитана, но он выглядел лишь тенью того великого футболиста, которого многие считали лучшим в мире, и который на этом Евро так и не смог забить гол с игры.

Кай Хаверц: После ничьей 1:1 между Германией и Швейцарией в групповом этапе газета Bild провела опрос среди 160 000 читателей, чтобы узнать, кто должен выйти в стартовом составе: Хаверц или Никлас Фюллькруг. Целых 90% высказались за последнего. Хаверц забил два пенальти, но не реализовал несколько голевых моментов в решающем матче с испанцами, и Германия выбыла из игры в четвертьфинале.

Бельгия: Предполагалось, что это будет новый рассвет для Бельгии под руководством тренера Доменико Тедеско, но те же проблемы в крупных финалах сохранились, поскольку Бельгия не смогла превратить свое превосходство в голы и смиренно выбыла в ⅛ финала.

Италия: Действующие чемпионы также покинули турнир, пробившись в ⅛ финала, сравняв счет на 98-й минуте с Хорватией, но уступив Швейцарии. Странные пресс-конференции тренера Лучано Спаллетти добавили драматизма.

Мерих Демирал, Джуд Беллингхэм и Мирлинд Даку: Когда вы знаете, что глаза всего мира обращены на вас, лучше всего прекратить споры. Зажигательные празднования голов, хватание за промежность и вовлечение фанатов в ксенофобские и националистические скандирования соответственно повлекли за собой санкции УЕФА для этого трио.

Стюарды ведут себя плохо: В целом власти хорошо обращались с болельщиками на стадионах и вокруг них, но камера засняла, как стюард избивает болельщика сборной Португалии, а двое его коллег держали его. Плохой имидж для турнира и Германии.

Хулиганство болельщиков: Казалось, это было обычным делом во время турнира, поскольку болельщики многих команд бросали пластиковые стаканчики в игроков, подающих угловые, или во вратарей, готовящихся сделать удар от ворот.

Проблемы с поездками: Отмененные поезда и не справляющийся общественный транспорт, сцены хаоса до и после некоторых матчей. Даже команды были расстроены, так как у Нидерландов отменили поезд в Дортмунд на полуфинал. Deutsche Bahn подверглась критике со стороны министра транспорта Фолькера Виссинга за плохую работу во время турнира.