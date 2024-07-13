Названы лучшие и худшие моменты чемпионата Европы по футболу

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаЗавершен
тв
9.07Испания2Франция1
1/2 финалаЗавершен
тв
10.07Нидерланды1Англия2
ФиналНе начался
тв
14.07ИспанияАнглия
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
22:03 (мск), источник: Московский комсомолец

Названы лучшие и худшие моменты чемпионата Европы по футболу

Финальный матч чемпионата Европы по футболу между Испанией и Англией в Берлине 14 июля в Берлине завершит месячный футбольный фестиваль. Многочисленные моменты восторга и триумфа, разочарования и неудач подчеркнули как хорошие, так и плохие стороны турнира.

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Источник: Reuters

Что было хорошего

Атмосфера на трибунах и болельщики: проведение игр на футбольных стадионах обычных клубов, которые создают фантастическую атмосферу, имеет значение. От шотландской «Тартановой армии» до «Оранжевой стены» из Нидерландов и радостных румынских и албанских болельщиков, зрители на трибунах создавали на всех матчах невероятный колорит и страсть.

Ламин Ямал: Возможно, это не было его главной мыслью, но молодой испанец, которому 13 июля исполнилось 17 лет, ждал результатов школьных экзаменов в начале турнира. В конце чемпионата, особенно после великолепного гола в ворота Франции в полуфинале, он выглядит зрелым не по годам, побив рекорд самого молодого игрока и бомбардира на чемпионате Европы.

Сборная Испании: Больше всех побед (6), голов (13), ударов по воротам (108) и ударов в створ (37), чем у любой другой команды на турнире. Практически каждая другая сборная так или иначе искали свою игру, и только Испания доехала до финала, как хорошо смазанная машина.

Судейство: В целом было хорошим, в основном судьи были адекватными соответствовали игрокам и духу игры. Зрители отметили повелительный жест рукой «встаньте с газона» от судей. Игроки вскоре поняли, что слишком легкое падение на землю не вознаграждается.

Георгий Мамардашвили: Грузинский вратарь сделал 29 сейвов в четырех играх, что на данный момент является самым большим показателем в соревновании и опережает голландского вратаря Барта Вербрюггена с 18 сейвами в шести матчах. Репутация Мамардашвили значительно укрепилась.

Грузия: Дебютанты Евро, футболисты Грузии, дошедшие до ⅛ финала благодаря своему неторопливому стилю игры, были щедро вознаграждены в лице бывшего премьер-министра страны миллиардера Бидзины Иванишвили, который пообещал выделить команде 10,7 млн ​​долларов после того, как они обыграли Португалию со счетом 2:0 и вышли в плей-офф.

Футбольное равноправие: так называемые малые футбольные страны выступили против «старших братьев» и преподнесли несколько сюрпризов. Грузия, Албания, Румыния, Словакия, Словения и Турция продемонстрировали яркие результаты.

Арда Гюлер: «Турецкий Месси» был мастером в организации полузащиты своей команды, в то время как несколько ключевых игроков приходили и уходили из-за дисквалификации. Его самообладание было замечательным для 19-летнего парня.

Компенсированное время: Для некоторых сборных оно стало спасением… 12 голов, забитых в компенсированное время, — рекорд для финалов чемпионатов Европы, и многие из них стали решающими, обеспечив важные победы или ничьи, самым ярким из которых стал удар Джуда Беллингема через себя в ворота сборной Англии в матче против Словакии.

Пенальтисты сборной Англии: Англия превратилась из команды, не умеющей бить пенальти, в команду, не боящуюся бить пенальти, уверенно расправившись в четвертьфинале со Швейцарией, и открывает новую страницу в своей истории.

Что было плохого

Килиан Мбаппе: По его собственному признанию, Мбаппе хочет как можно скорее забыть чемпионат, во многом из-за сломанного носа и маски, которую ему было совсем не комфортно носить. 24 удара по воротам и ни одного забитого гола. Это худший результат среди сех нападающих на этом Евро.

Криштиану Роналду: Неужели мы стали свидетелями конца эпохи? Португалия продолжала поддерживать 39-летнего капитана, но он выглядел лишь тенью того великого футболиста, которого многие считали лучшим в мире, и который на этом Евро так и не смог забить гол с игры.

Кай Хаверц: После ничьей 1:1 между Германией и Швейцарией в групповом этапе газета Bild провела опрос среди 160 000 читателей, чтобы узнать, кто должен выйти в стартовом составе: Хаверц или Никлас Фюллькруг. Целых 90% высказались за последнего. Хаверц забил два пенальти, но не реализовал несколько голевых моментов в решающем матче с испанцами, и Германия выбыла из игры в четвертьфинале.

Бельгия: Предполагалось, что это будет новый рассвет для Бельгии под руководством тренера Доменико Тедеско, но те же проблемы в крупных финалах сохранились, поскольку Бельгия не смогла превратить свое превосходство в голы и смиренно выбыла в ⅛ финала.

Италия: Действующие чемпионы также покинули турнир, пробившись в ⅛ финала, сравняв счет на 98-й минуте с Хорватией, но уступив Швейцарии. Странные пресс-конференции тренера Лучано Спаллетти добавили драматизма.

Мерих Демирал, Джуд Беллингхэм и Мирлинд Даку: Когда вы знаете, что глаза всего мира обращены на вас, лучше всего прекратить споры. Зажигательные празднования голов, хватание за промежность и вовлечение фанатов в ксенофобские и националистические скандирования соответственно повлекли за собой санкции УЕФА для этого трио.

Стюарды ведут себя плохо: В целом власти хорошо обращались с болельщиками на стадионах и вокруг них, но камера засняла, как стюард избивает болельщика сборной Португалии, а двое его коллег держали его. Плохой имидж для турнира и Германии.

Хулиганство болельщиков: Казалось, это было обычным делом во время турнира, поскольку болельщики многих команд бросали пластиковые стаканчики в игроков, подающих угловые, или во вратарей, готовящихся сделать удар от ворот.

Проблемы с поездками: Отмененные поезда и не справляющийся общественный транспорт, сцены хаоса до и после некоторых матчей. Даже команды были расстроены, так как у Нидерландов отменили поезд в Дортмунд на полуфинал. Deutsche Bahn подверглась критике со стороны министра транспорта Фолькера Виссинга за плохую работу во время турнира.

Велосипедный ляп: Все закончилось шутками, но могло быть гораздо хуже, когда нападающий сборной Англии Энтони Гордон упал со своего велосипеда во время восстановительной прогулки на базе сборной в Германии, пытаясь сделать снимок на телефон. Двое британских журналистов позже в шутку подарили Гордону велосипедный шлем и дополнительные привинчивающиеся колеса.

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Вся история чемпионатов
История чемпионатов
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
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