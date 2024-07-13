Де ла Фуэнте не считает сборную Испании фаворитом в финале чемпионата Европы

«Завтра фаворита нет, — сказал де ла Фуэнте. — Если мы не покажем уровень выше, чем был в последних матчах, и не будем предельно сконцентрированными, то у нас будет немного шансов на победу. Мы должны будем продемонстрировать наши сильные качества. Если мы будем верны себе, то у нас будут шансы на победу. Мы сосредоточены на себе, мы должны быть узнаваемы, с нашими игроками трудно отказаться от нашего стиля».