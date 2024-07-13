Де ла Фуэнте не считает сборную Испании фаворитом в финале чемпионата Европы
В решающем матче турнира команда сыграет против сборной Англии.
В решающем матче турнира команда сыграет против сборной Англии.
БЕРЛИН, 13 июля. /ТАСС/. Сборная Испании не является фаворитом в финале чемпионата Европы по футболу, в котором ее соперником будет команда Англии. Об этом журналистам заявил главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте.
Финал чемпионата Европы пройдет в воскресенье на Олимпийском стадионе в Берлине, начало — 22:00 мск.
«Завтра фаворита нет, — сказал де ла Фуэнте. — Если мы не покажем уровень выше, чем был в последних матчах, и не будем предельно сконцентрированными, то у нас будет немного шансов на победу. Мы должны будем продемонстрировать наши сильные качества. Если мы будем верны себе, то у нас будут шансы на победу. Мы сосредоточены на себе, мы должны быть узнаваемы, с нашими игроками трудно отказаться от нашего стиля».
«Это финал, в котором многое решают детали. Тот, кто совершит меньше ошибок, получит больше возможностей», — отметил он.