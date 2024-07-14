Сборные Англии и Испании определят чемпиона Европы по футболу

БЕРЛИН, 14 июля. /ТАСС/. Чемпион Европы по футболу определится 14 июля в Берлине, в финале турнира за трофей поспорят сборные Англии и Испании. Встреча пройдет на Олимпийском стадионе, начало в 22:00 мск.

Сборная Испании может завоевать титул в рекордный четвертый раз, в то время как команда Англии прежде ни разу не побеждала в турнире. Три года назад родоначальники футбола были близки к первому успеху — они впервые в истории вышли в финал Евро, но на домашнем стадионе «Уэмбли» в борьбе за трофей уступили сборной Италии в серии пенальти. Действующие чемпионы Европы завершили выступление на стадии ⅛ финала, уступив швейцарцам.

Испанцы наравне с немцами удерживают рекорд по числу побед на чемпионатах Европы. Последние две ими были добыты в 2008 и 2012 годах. Спустя 12 лет команда близка к возвращению титула — по мнению экспертов и букмекеров, именно она является фаворитом финала. Из 24 участников Евро-2024 только испанцам удалось одержать три победы на групповом этапе. В плей-офф они оказались сильнее хозяев турнира немцев и финалиста последнего чемпионата мира команды Франции.

Сборная Англии в начале турнира не могла подкрепить игрой статус главного претендента на трофей. В ее активе только одна победа и два забитых мяча на групповом этапе. В плей-офф руководимая Гаретом Саутгейтом команда тоже с трудом добивалась успеха: в матче со словаками от поражения ее спас удар Джуда Беллингема на пятой добавленной к основному времени матча минуте, отыгрывались англичане и в следующих двух матчах — со швейцарцами, которых они одолели только в серии пенальти, и с нидерландцами — победный гол Олли Уоткинса случился тоже после окончания основного времени.

«Завтра фаворита нет, — считает главный тренер испанцев Луис де ла Фуэнте. — Если мы не будем выше уровня последних матчей и не будем очень сосредоточены, у нас не будет шансов на победу. Мы должны будем продемонстрировать наши сильные качества. Если мы будем верны себе, то у нас есть шансы на победу. Мы сосредоточены на себе. Мы должны быть узнаваемы, с нашими игроками трудно отказаться от этого стиля».

Не сказки, а мечты

Промах Саутгейта в серии пенальти на домашнем Евро-1996 лишил сборную Англии выхода в финал. На турнире тогда побелила сборная Германии. Теперь Саутгейт уже в роли тренера сборной Англии близок к победе на Евро в Германии.

«Я не верю в сказки, — сказал он, говоря об этом. — Я верю в мечты, и у нас они большие. Мы чувствовали необходимость и важность этого. Но, с другой стороны, ты должен сделать так, чтобы все это произошло завтра. Мы должны выступить на том уровне, на котором нам нужно, так что, конечно, это была бы прекрасная история, но все в наших руках, и самое главное — это наше выступление».

Футбол Евро 2024 Финал, 14.07.2024, 22:00 Испания - Англия -

Важным матч будет и для капитана англичан Гарри Кейна, которого считают одним из главных неудачников в футболе. Он трижды становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии, один раз — игроком сезона турнира, был лучшим бомбардиром чемпионата мира 2018 года. При этом нападающий не завоевал ни одного трофея на клубном и национальном уровнях. «Да, ни для кого не секрет, что я не выигрывал командных трофеев, — сказал он. — С каждым годом ты становишься все более мотивированным и полным решимости. Завтра вечером у меня есть возможность выиграть один из самых крупных турниров, который только можно выиграть, и войти в историю своей страны, которой я очень горжусь».

«Так что да, без сомнения, я бы отдал все, чего достиг в своей карьере, за то, чтобы завтрашний вечер завершился особенной победой. Я действительно полон решимости сделать завтрашний вечер особенным», — отметил Кейн.