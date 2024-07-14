Сборные Англии и Испании определят чемпиона Европы по футболу

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаЗавершен
тв
9.07Испания2Франция1
1/2 финалаЗавершен
тв
10.07Нидерланды1Англия2
ФиналНе начался
тв
22:00ИспанияАнглия
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
08:46 (мск), источник: ТАСС

Сборные Англии и Испании определят чемпиона Европы по футболу

Встреча начнется в 22:00 мск.

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Источник: AP 2023

БЕРЛИН, 14 июля. /ТАСС/. Чемпион Европы по футболу определится 14 июля в Берлине, в финале турнира за трофей поспорят сборные Англии и Испании. Встреча пройдет на Олимпийском стадионе, начало в 22:00 мск.

Сборная Испании может завоевать титул в рекордный четвертый раз, в то время как команда Англии прежде ни разу не побеждала в турнире. Три года назад родоначальники футбола были близки к первому успеху — они впервые в истории вышли в финал Евро, но на домашнем стадионе «Уэмбли» в борьбе за трофей уступили сборной Италии в серии пенальти. Действующие чемпионы Европы завершили выступление на стадии ⅛ финала, уступив швейцарцам.

Испанцы наравне с немцами удерживают рекорд по числу побед на чемпионатах Европы. Последние две ими были добыты в 2008 и 2012 годах. Спустя 12 лет команда близка к возвращению титула — по мнению экспертов и букмекеров, именно она является фаворитом финала. Из 24 участников Евро-2024 только испанцам удалось одержать три победы на групповом этапе. В плей-офф они оказались сильнее хозяев турнира немцев и финалиста последнего чемпионата мира команды Франции.

Сборная Англии в начале турнира не могла подкрепить игрой статус главного претендента на трофей. В ее активе только одна победа и два забитых мяча на групповом этапе. В плей-офф руководимая Гаретом Саутгейтом команда тоже с трудом добивалась успеха: в матче со словаками от поражения ее спас удар Джуда Беллингема на пятой добавленной к основному времени матча минуте, отыгрывались англичане и в следующих двух матчах — со швейцарцами, которых они одолели только в серии пенальти, и с нидерландцами — победный гол Олли Уоткинса случился тоже после окончания основного времени.

«Завтра фаворита нет, — считает главный тренер испанцев Луис де ла Фуэнте. — Если мы не будем выше уровня последних матчей и не будем очень сосредоточены, у нас не будет шансов на победу. Мы должны будем продемонстрировать наши сильные качества. Если мы будем верны себе, то у нас есть шансы на победу. Мы сосредоточены на себе. Мы должны быть узнаваемы, с нашими игроками трудно отказаться от этого стиля».

Не сказки, а мечты

Промах Саутгейта в серии пенальти на домашнем Евро-1996 лишил сборную Англии выхода в финал. На турнире тогда побелила сборная Германии. Теперь Саутгейт уже в роли тренера сборной Англии близок к победе на Евро в Германии.

«Я не верю в сказки, — сказал он, говоря об этом. — Я верю в мечты, и у нас они большие. Мы чувствовали необходимость и важность этого. Но, с другой стороны, ты должен сделать так, чтобы все это произошло завтра. Мы должны выступить на том уровне, на котором нам нужно, так что, конечно, это была бы прекрасная история, но все в наших руках, и самое главное — это наше выступление».

Футбол

Евро 2024
Финал, 14.07.2024, 22:00

Испания-Англия-

Важным матч будет и для капитана англичан Гарри Кейна, которого считают одним из главных неудачников в футболе. Он трижды становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии, один раз — игроком сезона турнира, был лучшим бомбардиром чемпионата мира 2018 года. При этом нападающий не завоевал ни одного трофея на клубном и национальном уровнях. «Да, ни для кого не секрет, что я не выигрывал командных трофеев, — сказал он. — С каждым годом ты становишься все более мотивированным и полным решимости. Завтра вечером у меня есть возможность выиграть один из самых крупных турниров, который только можно выиграть, и войти в историю своей страны, которой я очень горжусь».

«Так что да, без сомнения, я бы отдал все, чего достиг в своей карьере, за то, чтобы завтрашний вечер завершился особенной победой. Я действительно полон решимости сделать завтрашний вечер особенным», — отметил Кейн.

Главным арбитром финала Евро-2024 назначен француз Франсуа Летексье. Помогать ему будут соотечественники Сирил Мюнье и Мехди Рахмуни, поляк Шимон Марчиняк будет четвертым арбитром. В случае победы испанцы заработают за турнир максимально возможную сумму — €28,25 млн, если проиграют, то призовые составят €25,25 млн. Англичане в случае успеха заработают €27,25 млн, в случае поражения — €24,25 млн.

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1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
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Стадион BVB (Сигнал Идуна Парк, Дортмунд)
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Фолькспаркштадион (Гамбург)
Франкфурт Арена (Дойче банк Парк, Франкфурт-на-Майне)
Штутгарт Арена (МХП-Арена, Штутгарт)
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