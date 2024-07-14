Гави будет поддерживать команду в матче против англичан, заявил тренер

Финал Евро пройдет в воскресенье, 14 июля, в Берлине и начнется в 22:00. Гави выбыл из-за тяжелой травмы осенью 2023 года. По словам де ла Фуэнте, в финальном матче испанцы не смогут рассчитывать на двух футболистов — получившего травму после удара Тони Крооса Педри, а также Айосе Переса, выбывшего из-за проблем со здоровьем после матча с командой Италии (1:0).

«Я хочу поблагодарить двух игроков за прекрасную работу: это Педри, который, к сожалению, получил травму, и Айосе Перес, у которого возникли проблемы в первой игре. К сожалению, они не смогут сыграть в воскресенье. Гави приедет, чтобы поддержать нас, он будет нашим 27-м игроком», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.