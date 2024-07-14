Гави будет поддерживать команду в матче против англичан, заявил тренер

Финал Евро пройдет в воскресенье, 14 июля, в Берлине и начнется в 22:00. Гави выбыл из-за тяжелой травмы осенью 2023 года. По словам де ла Фуэнте, в финальном матче испанцы не смогут рассчитывать на двух футболистов — получившего травму после удара Тони Крооса Педри, а также Айосе Переса, выбывшего из-за проблем со здоровьем после матча с командой Италии (1:0).
«Я хочу поблагодарить двух игроков за прекрасную работу: это Педри, который, к сожалению, получил травму, и Айосе Перес, у которого возникли проблемы в первой игре. К сожалению, они не смогут сыграть в воскресенье. Гави приедет, чтобы поддержать нас, он будет нашим 27-м игроком», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.
«Мы спокойны, мы никогда не теряли перспективы. Знаем, что в финале не будет фаворита, будет очень равная игра. Мы знаем, что если не сможем играть выше того уровня, что показывали до сих пор, если мы не будем полностью сосредоточены, будем совершать ошибки, мы не сможем победить. Мы чувствуем себя отлично, хотя и максимально уважаем соперника», — добавил специалист.