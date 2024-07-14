17-летний вундеркинд Ламин Ямаль высказался о своем прогрессе

«За последние четыре месяца я сильно изменился как личность и как игрок. Я стал гораздо увереннее в себе и сильнее физически. Пока я очень доволен тем, как идут дела. Друзья рассказали мне, что после гола в ворота Франции люди в Матаро вышли на улицы и стали скандировать моё имя.



Перед финалом будет много разных мыслей. Прежде всего буду думать о родителях. Они многим пожертвовали ради меня. Им пришлось нелегко, но они всегда поддерживали меня.



Мне было приятно представлять, как они были рады моему голу и нашей победе, когда мы обыграли Францию», — приводит слова Ямаля пресс-служба УЕФА.