«Знал, что включатся на полную». Де ла Фуэнте об Англии перед финалом Евро

Я знал, что англичане включатся на полную, рассказал тренер сборной Испании | Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Сборная Англии по футболу — это отличная команда, вне зависимости от ее выступления на чемпионате Европы в Германии было понятно, что рано или поздно они включатся на полную, заявил в преддверии финала Евро главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте.

Финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии пройдет в воскресенье в Берлине и начнется в 22:00 мск.

«У них отличная сборная. Вне зависимости от результатов или выступлений на этом Евро я знал, что Англия очень хорошая команда, с очень хорошим составом, и что рано или поздно они “включатся” на полную. Я верил в это из-за исключительного уровня их игроков. Поэтому с нашей стороны нет никакой самоуспокоенности и излишней самоуверенности», — приводит слова де ла Фуэнты официальный сайт УЕФА.