«Знал, что включатся на полную». Де ла Фуэнте об Англии перед финалом Евро
Луис де ла Фуэнте: я знал, что англичане рано или поздно включатся на полную.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Сборная Англии по футболу — это отличная команда, вне зависимости от ее выступления на чемпионате Европы в Германии было понятно, что рано или поздно они включатся на полную, заявил в преддверии финала Евро главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте.
Финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии пройдет в воскресенье в Берлине и начнется в 22:00 мск.
«Думаю, что встреча с Англией совершенно отличается от любого матча из тех, что мы сыграли на Евро. Англия — это совершенно другой соперник, нежели Франция или Германия, с превосходящим уровнем футболистов, которые выиграли большие трофеи по всей Европы и играли в великих клубах», — добавил тренер.