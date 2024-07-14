Я люблю сборную Англии. Саутгейт и Кейн должны взять Евро

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаЗавершен
тв
9.07Испания2Франция1
1/2 финалаЗавершен
тв
10.07Нидерланды1Англия2
ФиналНе начался
тв
22:00ИспанияАнглия
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Австрия
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Франция
35
3
Нидерланды
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4
Польша
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Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
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1
Португалия
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2
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36
3
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34
4
Чехия
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14:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Я люблю сборную Англии. Саутгейт и Кейн должны взять Евро

Максим Пахомов объясняет, почему за англичан тоже можно переживать. И призывает снизить уровень агрессии.

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Евро-2024, Испания — Англия, финал: Гарет Саутгейт и Гарри Кейн заслужили победу, почему стоит за них болеть, 14 июля 2024 | Источник: Getty Images

Перед играми сборной Англии на Евро у меня сформировался особый ритуал. Всего два действия — сначала включаешь телевизор, потом выключаешь уведомления в нескольких чатах. Ты туда ещё вернешёся, просто попозже. А пока терпеть хейтерские сообщения желания нет.

Футбол

Евро 2024
Финал, 14.07.2024, 22:00

Испания-Англия-

Подобных сообщений за этот месяц хватало. Мне сложно их оценить — я предвзят. Хотя хейтеры, любые, не только Англии — это тоже про предвзятость. Чемпионаты мира или Европы можно считать раем для глорихантеров: если история боления человека за клуб прозрачна, то во время турниров сборных всё проще — обычно болеют за своих.

Когда своего и своих уже нет — ими становятся другие: Грузия, Англия, Гарри Кейн, Тони Кроос, Криштиану Роналду и даже Гарет Саутгейт. Болеть ведь необязательно за команду — можно выбрать личность. На ЧМ-2022 «своим» для меня стал Лионель Месси — после его победы я буквально срывал голос.

Со сборной Англии всё просто. Да, мне не повезло не родиться в Лондоне, чтобы выбрать эту команду по территориальному признаку, но он всё-таки здесь есть. Никто ведь не будет спорить, что АПЛ — сильнейшая лига в мире? И именно сильнейшую лигу я смотрю чаще всего (после российского чемпионата, конечно). Для меня эти парни за годы выступлений в АПЛ стали своими: когда ты следишь за ними каждые выходные сложно как-то взять и болеть за другую команду на турнире, где их собрали вместе. Уолкер, Стоунз, Райс, Сака, да даже, простите, Пикфорд в одной команде мне ближе, чем состав любой другой топ-сборной на Евро.

За кого хочется порадоваться персонально?

Есть и две с половиной личные истории. Первая тянется давно — болельщику «Тоттенхэма» (то есть мне) очень хочется увидеть с трофеем Гарри Кейна. Один из лучших нападающих современности заслужил кубок. И не заслужил всех этих мемов про трофеи. Кейн выдаёт невероятные цифры, даже на Евро и ЧМ он стал лучшим бомбардиром в истории, если рассматривать только матчи в плей-офф. В случае победы на чемпионате Европы я мог бы порадоваться ещё за Тони Крооса (красивое завершение карьеры) и Криштиану Роналду (красивая история великого игрока), но карьера Кейна гораздо несправедливее. Он заслужил этот титул больше, чем кто-либо. 351 гол в карьере на клубном уровне, 66 — за сборную. Дайте уже человеку с 417 забитыми мячами чашку!

Вторая история родилась по ходу турнира — это Гарет Саутгейт. Как же его полоскают! Самое мягкое, что о нём говорили — «скучный тренер». Аршавин вот не считает его сильным специалистом, Сычёв — называет не тренером для сильных команд, а человек, которого знают во всём футбольном мире (речь про Александра Григоряна, если вы вдруг не поняли) в эфире называл его «бездарностью».

Удивительно даже, как никто в Англии этого не понимает — хотят продлить контракт с тренером, который выводил сборную в полуфинал ЧМ и дважды подряд сыграет в финале чемпионата Европы. Да ладно боссы английского футбола — что взять с чиновников. Посмотрите, что о тренере говорят футболисты.

«То, что сделал Гарет с тех пор, как возглавил команду, не вызывает ничего, кроме восхищения. Когда я только прибыл на сборы, мы много общались о том, что значит представлять Англию на больших турнирах, и он действительно сплотил нас с того момента, как стал нашим наставником. Вы видели, как сильно он развился. И я думаю, то, что он сделал для Англии, на самом деле просто замечательно. У каждого есть право на собственное мнение, но я думаю, что Гарет, безусловно, знает от меня лично и от других игроков, что мы о нём думаем. Он невероятный, неподражаемый человек и тот, кого мы все в команде очень уважаем».

Киран Триппьер
защитник сборной Англии

«Я многим обязан Гарету за доверие, оказанное мне. Он дал мне почувствовать себя частью команды, выпустив на поле, так что — да, я многим ему обязан».

Люк Шоу
защитник сборной Англии

«Я знаю, что босс временами подвергается критике и порицанию. Но ведь мы выходим на поле для того, чтобы изменить ситуацию. Мы чувствуем, что тренер дал нам так много и стал одним из самых успешных специалистов в истории Англии, поэтому нам нужно выйти на поле и отплатить ему. 100 игр Саутгейта у руля сборной? Это невероятное достижение. Если говорить о том, чтобы сделать что-то для него, то лучшее, чего он может захотеть, — это победа. Надеюсь, мы сможем выиграть, и это станет отличным подарком для него. Я не могу достаточно качественно оценить вклад Гарета и то, что он сделал для этой команды и нации. С точки зрения того, где мы были и где находимся сейчас как сборная, это две совершенно несопоставимые вещи».

Гарри Кейн
капитан сборной Англии

Странно, почему же футболисты из миллиардного состава Англии так хвалят и любят своего тренера? Неужели они не читали мнения экспертов во всём мире? Или у тренера получилось сплотить команду и заставить игроков биться за себя? Вряд ли уважаемые эксперты и комментаторы в соцсетях рассматривают такой вариант.

Главное — Саутгейт последовательно затыкает всех критиков. Да, они будут полоскать его даже в случае победы на Евро. Плевать. Уровень хейта к нему, как и ко всей сборной, зашкаливает, а я не люблю, когда кого-то так сильно унижают — справедливостью тут не пахнет. Так что вот и ещё одна причина поддержать Англию и лично её тренера. Который, кстати, не сильно обращает на критику внимание (как минимум не показывает этого) — а просто берёт и даёт результат.

Ну и ещё половинка истории — Джуд Беллингем. У парня просто восхитительный сезон, который должен завершиться «Золотым мячом». Винисиус в этой гонке явно отстал — его Бразилия провалилась на Копе, да и он сам в целом — тоже. Кроос вылетел с Евро достаточно рано, так что из конкурентов остался только Месси — аргентинец в ночь на понедельник может взять Копу. А очередной «Золотой мяч» для Лео допустить никак нельзя! Так что Беллингему нужен весомый аргумент. Победа на Евро подойдёт.

Почему Англия играет неярко?

Тут ненависть к Англии тоже преувеличена. Я не буду играться статистикой — её можно удобно подобрать, а неудобные цифры повернуть в любую сторону.

Возьмём самое важное в футболе (да простит меня Вадим Евсеев) — голы. Англия на этом Евро — явно не худшая из топ-сборных. У неё семь забитых мячей (с пенальти — один), у Португалии — пять, у Франции — четыре (один — с пенальти, ещё два — автоголы), у Италии — три, у Бельгии — два. Но никто не критиковал эти команды так, как делали это с Англией. Больше неё, кстати, забили только Швейцария (8), Турция (8), Нидерланды (10), Германия (11), и Испания (13). И только испанцы с нидерландцами прошли дальше четвертьфинала.

Что тут важно? Ни на одну из этих сборных (пожалуй, кроме Германии) нет такого давления результата, как на Англию и лично Саутгейта. Он получил самый дорогой состав в истории — истории, в которой Англия не знает больших побед с 1966 года. В живых вообще остался только один чемпион мира из того состава! А ведь это страна, для которой не существует другого места, кроме первого. Для которой значимость футбола просто невозможно посчитать. Так что Саутгейт будет перестраховываться. Не будет играть, как испанцы или нидерландцы в матче с Румынией. И это правильно. Англии нужна победа — и пока её стиль оставляет для этого шансы. Не нравится? Что делать в таком случае, ответил Дешам.

Но если переключать канал по совету Дешама вы всё-таки не хотите, то постарайтесь хотя бы поубавить злость, сократить количество издёвок и оскорблений. Возможно, дело здесь не только в футболе: Англию, как и другие бывшие империи, многие недолюбливают во всём мире. Но мы здесь — про футбол.

А в футболе Англия уже заслужила титул. Её звёзды, её тренер, её болельщики. Англичане так выгрызали победы в каждом матче плей-офф на турнире, как не выгрызал никто. Так что сегодня Англия просто должна забрать кубок. И если Кейн с партнёрами сделают это в серии пенальти после 0:0 за 120 минут игры — мне будет даже приятнее. В чатах можно будет включить уведомления и написать: football finally came home.

Максим Пахомов

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История чемпионатов
1960
Франция
1
СССР
СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1972
Бельгия
1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
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Фолькспаркштадион (Гамбург)
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