Английские фанаты собираются перед финалом Евро у разбомбленной Британией церкви

В месте сбора болельщиков английской команды работают несколько точек питания и передвижные бары. Фанаты стали собираться у площади Брайтшайдплац еще в субботу, накануне финала, в котором сборной Англии будет противостоять команда Испании. Местом сбора ее болельщиков стала площадь, названная в честь шведского государственного деятеля, бывшего генерального секретаря ООН Дага Хаммаршельда.

Мемориальная церковь кайзера Вильгельма была возведена в конце XIX века, на тот момент она была самым высоким зданием Берлина. После окончания Второй мировой войны церковь была восстановлена лишь частично, она стала мемориалом разрушения и созидания. На фасаде здания остались следы от бомбардировки, башня осталась в разрушенном состоянии, что дало церкви неофициальное название «Полый зуб».