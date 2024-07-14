Главный кошмар тренера Испании. Экс-лидер «Зенита» отнял у де ла Фуэнте важнейший трофей

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаЗавершен
тв
9.07Испания2Франция1
1/2 финалаЗавершен
тв
10.07Нидерланды1Англия2
ФиналНе начался
тв
22:00ИспанияАнглия
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Дания
33
3
Словения
33
4
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Группа D
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Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
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2
Турция
36
3
Грузия
34
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14:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Главный кошмар тренера Испании. Экс-лидер «Зенита» отнял у де ла Фуэнте важнейший трофей

Малкому уже доводилось расстраивать испанца в финале. Клаудиньо и Нино тоже постарались.

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Испания — Англия, Евро-2024: главный кошмар в карьере Луиса де Фуэнте — поражение в финале Олимпиады, гол Малкома | Источник: Getty Images

Встреча с Англией на Евро-2024 — второй финал для Луиса де ла Фуэнте в сборной Испании. Год назад «Фурия Роха» с этим тренером выиграла Лигу наций, победив Хорватию в серии пенальти. Вообще, складывается впечатление, что де ла Фуэнте умеет играть решающие матчи. С юношеской сборной Испании он брал золото Евро-2015 U19 (тогда в финале переиграли Россию — 2:0), с молодёжной — золото Евро-2019 U21. Однако свой главный трофей — до сегодняшнего дня — Луис проиграл. Вероятно, только победа на Евро-2024 поможет 63-летнему специалисту забыть ту неудачу.

Де ла Фуэнте долго шёл к признанию как тренер. На клубном уровне у Луиса не получилось, а юношеский и молодёжный футбол — это всё-таки юношеский и молодёжный футбол. Настоящая возможность выиграть действительно большой трофей ему выпала только к 60-летию, когда де ла Фуэнте отправился с олимпийской сборной Испании в Японию на Олимпиаду-2020 (перенесённую на год). Это был словно подарок тренеру на юбилей.

Заявка сборной Испании на тот турнир сверкала яркими именами. В воротах — Унай Симон, в обороне — Пау Торрес, Марк Кукурелья, Эрик Гарсия, Оскар Мингеса и Хесус Вальехо, в полузащите — Педри, Дани Ольмо, Марко Асенсио, Дани Себальос, Мартин Субименди, Микель Мерино и Карлос Солер, в атаке — Микель Оярсабаль и Рафа Мир. С таким составом «Фурия Роха» была, конечно же, очевидным фаворитом Олимпиады. Тем более многих из них де ла Фуэнте прекрасно знал по совместной работе в юношеской и молодёжной сборных Испании. Это упрощало задачу с точки зрения постановки игры, решения тактических задач.

Однако на групповом этапе Олимпиады-2020 команда де ла Фуэнте, в отличие от Евро-2024, раскачивалась тяжело. Сборная Испании стартовала с сухой ничьей с Египтом — 0:0. Затем победила Австралию с минимальным счётом 1:0 только благодаря голу Оярсабаля на 81-й минуте. А в 3-м туре не сумела удержать победу над Аргентиной. Поведя в середине второго тайма после гола Мерино, «Фурия Роха» пропустила на 87-й минуте.

Впрочем, всего двух голов и пяти набранных очков испанцам хватило, чтобы выйти из группы с первого места. В четвертьфинале команда де ла Фуэнте чудом ушла от поражения в матче с Кот-д’Ивуаром. Эрик Бейи забил уже на 10-й минуте, но Ольмо, палочка-выручалочка тренера, сравнял счёт ещё до перерыва. Игра шла к дополнительному времени, и вдруг на 90+1-й минуте сборная Испании пропустила! Казалось, Макс-Ален Градель добыл ивуарийцам путёвку в полуфинал. Однако затем, вероятно, лучшие полчаса в карьере пережил Мир. Нападающий спас испанцев своим голом на 90+3-й минуте, а в овертайме забил ещё дважды, оформив хет-трик. Вдобавок Оярсабаль реализовал пенальти, и испанцы разгромили развалившегося соперника — 5:2.

В полуфинале команде де ла Фуэнте снова пришлось играть целых два часа. На сей раз против хозяев-японцев. И в этом случае сборной Испании повезло не довести дело до серии пенальти — за пять минут до конца дополнительного времени Асенсио забил с паса Оярсабаля.

По движению испанцев на том турнире можно было подумать, что команда скорее выезжает на мастерстве своих звёзд, а не на тренерских идеях и ходах. Но в финале с Бразилией в Иокогаме де ла Фуэнте получил лучшую возможность поставить на место всех своих критиков. Бразильцы тоже собрали приличный состав с Дани Алвесом и Диего Карлосом в защите, Дугласом Луисом, Бруно Гимарайнсом и Антони в полузащите, Ришарлисоном и Габриэлом Мартинелли (он, правда, играл мало) в нападении. Кроме того, в основе во всех матчах выходили будущие футболисты «Зенита» — Нино и Клаудиньо.

Испания могла во второй раз в истории выиграть футбольную Олимпиаду. И впервые — на чужой территории. До этого «Фурия Роха» взяла золото на Олимпиаде-1992 в Барселоне.

В первом тайме финала план бразильцев работал лучше. Матеус Кунья заработал пенальти, который не реализовал Ришарлисон, пробив выше ворот. Но перед перерывом тот же Матеус Кунья, опередив Торреса и Гарсию, забил Симону ударом низом под ближнюю штангу. Де ла Фуэнте попытался что-то изменить — снял с игры после 45 минут Мерино и Асенсио. Это принесло плоды на исходе часа матча, когда Оярсабаль ударом с лёта под перекладину реализовал передачу свежего Солера.

Испания имела шансы забить ещё, однако опять не уложилась в два тайма. Перед дополнительным временем на поле вышел вингер «Зенита» Малком, и эта замена оказалась счастливой для сборной Бразилии. На 108-й минуте Малком на скорости влетел в штрафную испанцев и пробил в дальний угол. Симон мяч зацепил, но не потащил его. Для нового чуда у сборной Испании не оставалось уже ни сил, ни эмоций — золото взяли бразильцы.

Единственное поражение с олимпийской сборной стало роковым для де ла Фуэнте из-за крутых индивидуальных действий Малкома. Между тем после того финала испанский тренер дал довольно оригинальный комментарий.

«Мы скорее выиграли серебро, чем проиграли золото, — удивил философским отношением к результату де ла Фуэнте — Я понимаю, что сейчас у игроков может появиться чувство печали и даже разочарования. Но пройдёт несколько часов, наступит рассвет нового дня, и они поймут, какой важный подвиг совершили. Я очень горжусь нашим поведением на поле и за его пределами… Чувствую только счастье. Доволен тем, что мы пережили с выдающейся группой игроков, которые сделали всё для завоевания золота. Сожалею ли я о каком-то из своих решений? Нет, напротив. Я рад и горжусь игроками даже больше, чем в начале нашего пути. С ними не было никаких проблем».

Сегодня тот финал с Бразилией вместе с де ла Фуэнте могут вспомнить играющие на Евро-2024 Симон, Кукурелья, Ольмо, Мерино, Оярсабаль и Субименди. Педри тоже участвовал в обоих турнирах, но он на чемпионате Европы из-за травмы уже не сыграет. На нынешнем Евро де ла Фуэнте точно должен гордиться сборной Испании. По игре его команда заслуживает золотые медали больше всех. Но, может, англичане найдут своего Малкома — запасного, который выйдет и сделает разницу, как Олли Уоткинс в полуфинале с Нидерландами?

Анатолий Романов

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ФРГ
ФРГ
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Бельгия
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Италия
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ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
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Чехословакия
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Франция
1
Франция
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Испания
3
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