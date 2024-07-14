Главный кошмар тренера Испании. Экс-лидер «Зенита» отнял у де ла Фуэнте важнейший трофей

Испания — Англия, Евро-2024: главный кошмар в карьере Луиса де Фуэнте — поражение в финале Олимпиады, гол Малкома | Источник: Getty Images

Встреча с Англией на Евро-2024 — второй финал для Луиса де ла Фуэнте в сборной Испании. Год назад «Фурия Роха» с этим тренером выиграла Лигу наций, победив Хорватию в серии пенальти. Вообще, складывается впечатление, что де ла Фуэнте умеет играть решающие матчи. С юношеской сборной Испании он брал золото Евро-2015 U19 (тогда в финале переиграли Россию — 2:0), с молодёжной — золото Евро-2019 U21. Однако свой главный трофей — до сегодняшнего дня — Луис проиграл. Вероятно, только победа на Евро-2024 поможет 63-летнему специалисту забыть ту неудачу.

Де ла Фуэнте долго шёл к признанию как тренер. На клубном уровне у Луиса не получилось, а юношеский и молодёжный футбол — это всё-таки юношеский и молодёжный футбол. Настоящая возможность выиграть действительно большой трофей ему выпала только к 60-летию, когда де ла Фуэнте отправился с олимпийской сборной Испании в Японию на Олимпиаду-2020 (перенесённую на год). Это был словно подарок тренеру на юбилей.

Заявка сборной Испании на тот турнир сверкала яркими именами. В воротах — Унай Симон, в обороне — Пау Торрес, Марк Кукурелья, Эрик Гарсия, Оскар Мингеса и Хесус Вальехо, в полузащите — Педри, Дани Ольмо, Марко Асенсио, Дани Себальос, Мартин Субименди, Микель Мерино и Карлос Солер, в атаке — Микель Оярсабаль и Рафа Мир. С таким составом «Фурия Роха» была, конечно же, очевидным фаворитом Олимпиады. Тем более многих из них де ла Фуэнте прекрасно знал по совместной работе в юношеской и молодёжной сборных Испании. Это упрощало задачу с точки зрения постановки игры, решения тактических задач.

Однако на групповом этапе Олимпиады-2020 команда де ла Фуэнте, в отличие от Евро-2024, раскачивалась тяжело. Сборная Испании стартовала с сухой ничьей с Египтом — 0:0. Затем победила Австралию с минимальным счётом 1:0 только благодаря голу Оярсабаля на 81-й минуте. А в 3-м туре не сумела удержать победу над Аргентиной. Поведя в середине второго тайма после гола Мерино, «Фурия Роха» пропустила на 87-й минуте.

Впрочем, всего двух голов и пяти набранных очков испанцам хватило, чтобы выйти из группы с первого места. В четвертьфинале команда де ла Фуэнте чудом ушла от поражения в матче с Кот-д’Ивуаром. Эрик Бейи забил уже на 10-й минуте, но Ольмо, палочка-выручалочка тренера, сравнял счёт ещё до перерыва. Игра шла к дополнительному времени, и вдруг на 90+1-й минуте сборная Испании пропустила! Казалось, Макс-Ален Градель добыл ивуарийцам путёвку в полуфинал. Однако затем, вероятно, лучшие полчаса в карьере пережил Мир. Нападающий спас испанцев своим голом на 90+3-й минуте, а в овертайме забил ещё дважды, оформив хет-трик. Вдобавок Оярсабаль реализовал пенальти, и испанцы разгромили развалившегося соперника — 5:2.

В полуфинале команде де ла Фуэнте снова пришлось играть целых два часа. На сей раз против хозяев-японцев. И в этом случае сборной Испании повезло не довести дело до серии пенальти — за пять минут до конца дополнительного времени Асенсио забил с паса Оярсабаля.

По движению испанцев на том турнире можно было подумать, что команда скорее выезжает на мастерстве своих звёзд, а не на тренерских идеях и ходах. Но в финале с Бразилией в Иокогаме де ла Фуэнте получил лучшую возможность поставить на место всех своих критиков. Бразильцы тоже собрали приличный состав с Дани Алвесом и Диего Карлосом в защите, Дугласом Луисом, Бруно Гимарайнсом и Антони в полузащите, Ришарлисоном и Габриэлом Мартинелли (он, правда, играл мало) в нападении. Кроме того, в основе во всех матчах выходили будущие футболисты «Зенита» — Нино и Клаудиньо.

Испания могла во второй раз в истории выиграть футбольную Олимпиаду. И впервые — на чужой территории. До этого «Фурия Роха» взяла золото на Олимпиаде-1992 в Барселоне.

В первом тайме финала план бразильцев работал лучше. Матеус Кунья заработал пенальти, который не реализовал Ришарлисон, пробив выше ворот. Но перед перерывом тот же Матеус Кунья, опередив Торреса и Гарсию, забил Симону ударом низом под ближнюю штангу. Де ла Фуэнте попытался что-то изменить — снял с игры после 45 минут Мерино и Асенсио. Это принесло плоды на исходе часа матча, когда Оярсабаль ударом с лёта под перекладину реализовал передачу свежего Солера.

Испания имела шансы забить ещё, однако опять не уложилась в два тайма. Перед дополнительным временем на поле вышел вингер «Зенита» Малком, и эта замена оказалась счастливой для сборной Бразилии. На 108-й минуте Малком на скорости влетел в штрафную испанцев и пробил в дальний угол. Симон мяч зацепил, но не потащил его. Для нового чуда у сборной Испании не оставалось уже ни сил, ни эмоций — золото взяли бразильцы.

Единственное поражение с олимпийской сборной стало роковым для де ла Фуэнте из-за крутых индивидуальных действий Малкома. Между тем после того финала испанский тренер дал довольно оригинальный комментарий.

«Мы скорее выиграли серебро, чем проиграли золото, — удивил философским отношением к результату де ла Фуэнте — Я понимаю, что сейчас у игроков может появиться чувство печали и даже разочарования. Но пройдёт несколько часов, наступит рассвет нового дня, и они поймут, какой важный подвиг совершили. Я очень горжусь нашим поведением на поле и за его пределами… Чувствую только счастье. Доволен тем, что мы пережили с выдающейся группой игроков, которые сделали всё для завоевания золота. Сожалею ли я о каком-то из своих решений? Нет, напротив. Я рад и горжусь игроками даже больше, чем в начале нашего пути. С ними не было никаких проблем».

Сегодня тот финал с Бразилией вместе с де ла Фуэнте могут вспомнить играющие на Евро-2024 Симон, Кукурелья, Ольмо, Мерино, Оярсабаль и Субименди. Педри тоже участвовал в обоих турнирах, но он на чемпионате Европы из-за травмы уже не сыграет. На нынешнем Евро де ла Фуэнте точно должен гордиться сборной Испании. По игре его команда заслуживает золотые медали больше всех. Но, может, англичане найдут своего Малкома — запасного, который выйдет и сделает разницу, как Олли Уоткинс в полуфинале с Нидерландами?