Смолов надеется на победу сборной Испании в финале чемпионата Европы по футболу

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Четвертьфиналист чемпионата мира по футболу 2018 года в составе сборной России Федор Смолов надеется на победу команды Испании в финале чемпионата Европы, так как она показывает целостную игру на протяжении всего турнира. Об этом он рассказал ТАСС.

Финал чемпионата Европы между сборными Англии и Испании пройдет 14 июля в Берлине. Встреча начнется в 22:00 мск.

«Я надеюсь, что испанцы выиграют. Они показывают самый классный футбол, целостный и атакующий. Они перестали играть в одну “тики-таку”. Если вспомнить матч против хорватов, то там испанцы сыграли вторым номером, действовали на контратаках, а еще у них здорово проявляют себя молодые ребята», — сказал Смолов.