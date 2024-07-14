Навас объявил о завершении карьеры в сборной Испании после Евро

Финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии пройдет в воскресенье в Берлине и начнется в 22:00 по московскому времени. На предматчевой пресс-конференции Навас выступил вместо Альваро Мораты.
«Мората сообщил, что настал момент говорить мне, потому что это будет моя последняя игра. То, что я после стольких лет по-прежнему нахожусь здесь, показывает, что я хорошо выполнял свою работу. Будет здорово для всей команды взять трофей — мы это заслужили. Даже в 38 лет меня все еще воодушевляет то, что я помогаю сборной и моей стране. Но решение принято», — приводит слова испанца ESPN.
Навас является единственным футболистом в составе сборной Испании на Евро-2024, который побеждал на чемпионате Европы 2012 года и чемпионате мира 2010 года. Всего он провел за национальную команду 56 матчей и забил 5 мячей.