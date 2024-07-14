Навас объявил о завершении карьеры в сборной Испании после Евро

«Мората сообщил, что настал момент говорить мне, потому что это будет моя последняя игра. То, что я после стольких лет по-прежнему нахожусь здесь, показывает, что я хорошо выполнял свою работу. Будет здорово для всей команды взять трофей — мы это заслужили. Даже в 38 лет меня все еще воодушевляет то, что я помогаю сборной и моей стране. Но решение принято», — приводит слова испанца ESPN.