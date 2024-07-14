Рафаэль Бенитес: Мало-помалу, мы, иностранцы, привили тактику англичанам

«Когда я приехал в Англию, тренером сборной был [Свен-Йоран] Эрикссон, и уже ходили разговоры о том, что полузащита станет более сбалансированной благодаря Джеррарду и Лэмпарду. Но тактики не хватало. Мало-помалу мы, иностранцы, привили её англичанам. Поставил Джеррарда справа, а Капелло ставил его слева, пока я не переместил его за Фернандо Торреса. Вот, например, Скотт Паркер был великолепным игроком, как и сейчас Райс. Но они не являются чистыми позиционными полузащитниками», — приводит слова Бенитеса интернет-издание AS.