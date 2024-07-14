Суперкомпьютер назвал фаворита в финале Евро-2024 Испания — Англия

По итогам предматчевых симуляций «Фурия Роха» завоевала трофей в 60,4% случаев.

Напомним, эта встреча состоится сегодня, 14 июля. Противостояние пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.