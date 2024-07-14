«Интерес к турниру упал». Как Берлин встречает финал Евро-2024

БЕРЛИН, 14 июля. /ТАСС/. Ажиотажа не ощущается в Берлине накануне финала чемпионата Европы по футболу, после вылета сборной Германии интерес у местных жителей к турниру заметно упал, о чем, в частности, свидетельствует статистика посещения местной фан-зоны. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В финале чемпионата Европы в воскресенье сыграют сборные Англии и Испании, встреча пройдет на Олимпийском стадионе, начало — в 22:00 мск.

Накануне игры в Берлин стали стягиваться болельщики обеих сборных, однако на улицах они были практически незаметны: гости небольшими группами разбрелись по городу, посещая достопримечательности города.

Фан-зона и фан-фестиваль, расположенные в самом центре Берлина, размеренно принимали немногочисленных гостей. «Если честно, особого интереса к турниру у нас уже нет, — рассказал один из жителей города. — После вылета сборной Германии уже не так важно, кто победит, хотя лично я буду болеть за англичан, потому что нашу команду обыграли испанцы».

Падение интереса к Евро-2024 в Германии демонстрируют и цифры: во время группового этапа и первых матчей плей-офф число посетителей берлинской фан-зоны стабильно превышало 100 тыс. человек, а вот на полуфиналы, куда сборная Германии не вышла, пришло уже меньше 50 тыс.

Поддержать внутренний интерес к Евро могла бы сборная Турции, в Германии даже шутят, что это вторая домашняя команда (в стране проживает около трех миллионов турков), однако она тоже прекратила выступление в четвертьфинале. Даже гигантские футбольные ворота из фан-зоны у Бранденбургских ворот (шириной 63 метра, что делает их самыми большими в мире) уже успели выставить на продажу за €180 тыс.

В ожидании финала

В Русском доме в Берлине на приближающийся финал намекал только талисман чемпионата мира 2018 года в России Забивака, который был представлен на выставке, посвященной 40-летию культурного центра. «В воскресенье Русский дом закрыт, так что ничего, связанного с финалом, мы не планируем, — сказали там. — Да и зачем это надо, если сборная России не играет?».

Вернуть Берлину атмосферу футбольного праздника в воскресенье призваны английские и испанские болельщики. Ожидается, что из Англии на финал приедут около 50 тысяч человек, даже несмотря на то что у трети из них нет билетов на игру. Из Испании болельщиков будет в четыре раза меньше, однако они планируют ярко поддержать команду — в частности, устроить красочный проход перед матчем.