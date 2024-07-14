Суперкомпьютер снизил шансы Испании на победу в финале Евро

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаЗавершен
тв
9.07Испания2Франция1
1/2 финалаЗавершен
тв
10.07Нидерланды1Англия2
ФиналНе начался
тв
22:00ИспанияАнглия
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
14:25 (мск), источник: РБК

Суперкомпьютер снизил шансы Испании на победу в финале Евро

При этом шансы на победу Англии в основное время возросли с 27,3 до 28,3%, а вероятность ничейного результата — с 24,6 до 30,8%

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Источник: Eddie Keogh - The FA/The FA via Getty Images

Как суперкомпьютеры оценили шансы Испании и Англии на победу в финале Евро

Сборная Испании по футболу с вероятностью 40,7% обыграет команду Англии в основное время финального матча чемпионата Европы. К такому выводу пришел суперкомпьютер статистической компании Opta.

При этом 11 июля Opta оценивала шансы Испании на победу в основную время в 48,2%

Шансы на победу Англии в основное время возросли с 27,3 до 28,3%, а вероятность ничейного результата — с 24,6 до 30,8%.

В день старта Евро Opta оценивала шансы Англии в 17,9%. Выше шансы были только у Франции (18,4%). Испания шла в списке фаворитов пятой (10,3%).

Прогнозы статистической компании Gracenote (Nielsen) не изменились. Она оценила вероятность победы Испании в финале без учета основного времени в 62%, Англии — в 38%.

В день старта сезона Gracenote оценивала шансы Испании на чемпионство в 10,8%. Она была третьей среди фаворитов после Франции и Германии (по 11,6%), Англия шла девятой (6,1%).

Как букмекеры оценили шансы Испании и Англии на победу в финале Евро

Букмекеры тоже отдают предпочтение испанцам. При этом коэфициенты на победу в основное время практически не изменились 2,5 (то есть при ставке 1 тыс. руб. размер чистого выигрыша составит 1500 ₽). На победу Англии в основное время дают коэффициент в пределах 3,5−3,6, на ничью — в переделах 2,8−2,9.

При этом на итоговую победу Испании коэффициент составляет 1,7, Англии — 2,25.

Букмекеры в день старта турнира называли Англию главным фаворитом. На чемпионство родоначальников футбола давали наименьший коэффициент — 4,5. Испания шла четвертой-пятой в списке фаворитов с коэффициентом 9.

Как часто фавориты побеждают на Евро

Главные фавориты не оправдали ожиданий на двух последних чемпионатах Европы. В 2016-м французы считались главными претендентами на золото, но в финале домашнего Евро уступили сборной Португалии, которую до старта турнира никто не включал в число фаворитов.

В 2021 году победителем тоже стала темная лошадка — Италия, обыгравшая в финале на Уэмбли сборную Англии, которая была одним из фаворитов.

Как Испания и Англия выступают на Евро

Испания — единственная команда, которая победила во всех трех матчах группового раунда. Также команда под руководством главного тренера Луиса де ла Фуэнте в трех играх плей-офф одержала две победы из трех в основное время. В четвертьфинале команда завершила матч в дополнительное время.

Англия одержала всего три победы в шести играх турнира с учетом дополнительного времени.

Испания также является лидером по количеству забитых мячей — 13. Команда находится в голе от повторения рекорда по количеству мячей за один Евро, который с 1984 году удерживает Франция.

На счету Англии 7 голов. В полуфинале с Нидерландами (2:1) англичане впервые на турнире забили более одного мяча в основное время.

Испания вместе с Францией является наименее пропускающей командой турнира — три гола. Англия пропустила четыре мяча.

История матчей. Как Испания и Англия играли ранее друг с другом

Испания и Англия ранее встречались 11 раз. Англия одержала шесть побед, Испания — три. В плей-офф крупных турниров они встречались один раз. В 1996 году Англия на домашнем Евро одержала победу по пенальти при спорном судействе (0:0, 4:2 — пенальти). До этого они трижды встречались на групповой стадии крупных турниров, одержав по одной победе.

После 1996 года команды ни разу не играли друг с другом на чемпионате мира или Европы. В 2018 году состоялся последний очный матч. В групповом раунде Лиги наций Англия одержала гостевую победу со счетом 3:2.

Сколько раз Испания и Англия становились чемпионами Европы

Футбол

Евро 2024
Финал, 14.07.2024, 22:00

Испания-Англия-

Испания вместе с Германией являются самыми титулованными командами Евро — по три победы. Испания первой в истории смогла защитить титул чемпиона Европы (2008, 2012 гг.).

Англия — единственная топ-команда без звания чемпиона Европы. Англичане повторили достижение Испании и во второй раз подряд вышли в финал турнира. До 2012 года Англия не проходила дальше полуфинала.

Где смотреть матч в России

Игра состоится в воскресенье, 14 июля, на Олимпийском стадионе в Берлине. Стартовый свисток матча прозвучит в 22:00 мск. В России трансляцию финала можно будет посмотреть на «Матч ТВ».

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История чемпионатов
1972
Бельгия
1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
2020
11 стран Европы
1
Италия
Италия
2
Англия
Англия
3
Испания
Испания
3
Дания
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