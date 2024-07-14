Жестокая несправедливость не ломает великого Кейна. Пусть Англия победит для него

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаЗавершен
тв
9.07Испания2Франция1
1/2 финалаЗавершен
тв
10.07Нидерланды1Англия2
ФиналНе начался
тв
22:00ИспанияАнглия
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
16:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Жестокая несправедливость не ломает великого Кейна. Пусть Англия победит для него

Терпение и смирение, скромность и адаптивность. Практически идеальному футболисту с 448+108 по системе «гол+пас» не хватает только трофея.

Наверх
Испания — Англия, финал Евро-2024: карьера Гарри Кейна, статистика, количество голов, путь к трофею, мнение | Источник: Getty Images

Финал Евро — главный матч в карьере капитана сборной Англии Гарри Кейна. Человеку с великой карьерой, в которой не хватает только одного — титула.

«Не секрет, что я ещё не выигрывал трофеев с командой — и чем больше лет проходит, тем больше у меня мотивации. Надеюсь, в этот раз получится. Кажется, вы слишком много думаете об этом. Я знаю, что это будет значить для меня и для нашей страны», — сказал Кейн перед финалом. Матчем, к которому его вела жестокая карьера.

Терпение

Апрель 2014-го. «Тоттенхэм», уволивший в декабре Андре Виллаша-Боаша, борется с Тимом Шервудом за топ-6. Ещё остаются шансы на попадание в зону Лиги чемпионов, но разве «Арсенал» упустит столь любимое при позднем Арсене Венгере четвертое место?

Весь сезон в запасе «Тоттенхэма» томится 21-летний Гарри Кейн. За последние три года он четыре раза уходил в аренду, однако в 2013-м решил остаться. Первая половина сезона испорчена из-за травмы спины — никаких шансов на основу. Зимой уходит Джермейн Дефо. Кейн терпеливо ждёт и работает на тренировках. Роберто Сольдадо и Эммануэль Адебайор — самые используемые форварды «Тоттенхэма», а о молодом Кейне знают только фанаты клуба плюс поклонники FIFA и Football Manager, где скауты нарисовали игроку мощный потенциал. Шервуд тоже не доверяет парню, однако всё меняет травма Сольдадо.

Адебайору нужен партнёр в атаке. Выбор падает на Кейна. «Тоттенхэм» побеждает 5:1, Гарри забивает с передачи Кристиана Эриксена. На следующие игры Шервуд оставляет форварда в основе — Кейн сначала огорчает «Вест Бромвич» (3:3), затем «Фулхэм» (3:1). «Тоттенхэм» финиширует на шестом месте.

Источник: Reuters

Летом Кейну всё надо доказывать заново. «Тоттенхэм» приглашает Маурисио Почеттино, который построил яркий «Саутгемптон» (восьмое место в сезоне-2013/2014). Новый тренер поначалу использует Адебайора (либо Сольдадо), но сильные выступления Кейна в Лиге Европы (пять голов на групповом этапе) открывают Гарри дорогу в основу.

Дальше — 21 гол в АПЛ, новогодний концерт против «Челси» (5:3, Кейн делает 2+1), дубль «Арсеналу» в дерби, капитанская повязка, дебют в сборной Англии и первый гол Литве.

Терпение становится главным лейтмотивом всей карьеры Кейна. Долгое ожидание шанса, прорыв в 21 год (для сравнения — в 19 лет Коул Палмер и Доминик Соланке уже не хотели играть за родные команды и просились на выход), методичная рутинная работа из сезона в сезон. После травм, после тяжелых поражений. При любых тренерах, в любых обстоятельствах. Без истерик и срывов.

Смирение и скромность

216 голов за семь лет во всех турнирах — с 2014-го по 2021-й. Финал Лиги чемпионов. Финал Евро. Кейн — машина-бомбардир, лучший универсальный форвард поколения, который давно мог бы построить вокруг себя империю влияния. Но ему проще быть тихим безотказным солдатом. Он не покрывает своё тело татуировками. Не ноет знакомым журналистам о том, как всё плохо в «Тоттенхэме». Да и медийный образ не выстраивается вокруг парня с тяжёлым лондонским акцентом и внешностью Райана Гослинга на минималках. Гарри просто выходит на поле и делает то, что умеет лучше всего — забивает голы.

Источник: Reuters

Лето 2021-го — ключевое для Кейна, который уже давно заслужил переход в более крупный и амбициозный проект. «Ман Сити» делает «Тоттенхэму» предложение. Но с Даниэлем Леви невозможно договориться. К тому же «Ман Сити» — соперники по чемпионату. Зачем усиливать конкурента? Трансфер срывается. Вместо громкого бунта Кейн пропускает несколько тренировок, а потом возвращается к работе с «Тоттенхэмом».

«Испортилась ли моя репутация? Нет, я так не думаю. Люди в футбольной индустрии понимают все тонкости. Я был спокоен в этой ситуации. Когда находишься внутри этого и знаешь правду, то твоя совесть чиста. Шумиха будет всегда. В моей карьере случались взлёты и падения, это часть процесса. Я профессионал. Так будет и дальше. Моей целью всегда было завоевание трофеев с “Тоттенхэмом”.

Гарри Кейн
капитан сборной Англии

Так Кейн комментирует несостоявшийся переход. И снова терпеливо ждёт новый шанс уйти на повышение. А пока ждёт — забивает ещё 59 голов за два года. Становится лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма». Вторым после Алана Ширера (260 голов) бомбардиром в истории АПЛ — 213 мячей. В сборной цифры тоже растут — Кейн бьёт рекорд Уэйна Руни и становится лучшим и в истории сборной Англии.

Леви всë-таки дает добро на трансфер. Гарри уходит из «Тоттенхэма» легендой и приносит родной команде бонусные € 95 млн. Однако в «Баварии» от Кейна снова магическим образом уплывают трофеи. Чемпионство забирает сенсационный «Байер» Хаби Алонсо. В Мюнхене всё трясëтся от скандалов и неопределённости. Впрочем, даже так Кейн спокойно кладёт 44 гола в 45 матчах во всех турнирах.

При этом Кейн не делает шоу из голевых подвигов. Они становятся будничными, как его завтраки в мюнхенском отеле Mandarin Oriental.

«Он один из самых приятных гостей, которые у нас останавливались, — вспоминает управляющий отеля Доминик Райнер. — Гарри был очень непритязательным. Когда он жил один, то завтракал и обедал у себя в номере. Классические английские бобы и бекон на завтрак, на обед — суши или сашими».

Годы разочарований не ломают Кейна. Скромность сочетаются в нём с профессионализмом и несгибаемым характером. Он готов снова и снова идти на очередной изнурительный штурм. Даже не важно, с какими партнерами и тренерами, ведь он Гарри Кейн, Hurricane — самый стабильный и самый тихий в мире ураган.

Источник: Reuters

Адаптивность

За 10 лет Кейн поиграл в разных системах и исполнял разные роли. Был звездой и главным завершителем атак в интенсивном и стремительном «Тоттенхэме» Почеттино. Стал диспетчером и оттянутым плеймейкером у старомодного Жозе Моуринью. Терпел индивидуализм Мусиалы и Зане в «Баварии». Подавал угловые у Роя Ходжсона в сборной Англии. Принял все антифутбольные вязкие требования Гарета Саутгейта.

Более того, Кейн стал проводником прагматичных идей Саутгейта в сборной — он регулярно оттягивается в глубину и ограничивает свой атакующий масштаб ради интересов команды. Саутгейт познакомился с Кейном ещё в 2013-м. Тогда нынешний главный тренер сборной Англии работал на уровне U21: «Кейн очень универсален. Он раздает передачи настолько же успешно, как и забивает. В “Тоттенхэме” он создал впечатляющую связку с Сон Хын Мином, но поверьте: если в команде Гарри есть игроки, которые забегают за спину, он обязательно найдёт возможность им отдать. В 2013-м мы играли на выезде против Финляндии. Кейн начал со скамейки — мы знали, что в “Тоттенхэме” растёт большой игрок, поэтому уже тогда начали подводить к молодёжной команде. По ходу игры Гарри вышел на замену, но на позицию “десятки” — в роли “девятки” уже действовал Саидо Бераино. Через несколько минут Кейн организовал гол, благодаря которому мы сравняли счёт».

Источник: Reuters

В этом поколении просто нет форвардов, которые настолько успешно варьируют роли (от классического таргетмена до оттянутого нападающего) и обладают схожим набором качеств. Поставленный удар с разных дистанций, игра головой, хладнокровие в завершении, видение поля, выносливость, тонкие подыгрыши, движение без мяча, работа на пространстве — Кейн практически идеальный футболист. Способный играть как в контратакующих командах, так и в доминирующих.

448+108 по системе «гол+пас» в карьере. Жестокая несправедливость судьбы, что игрок-работяга с этими сумасшедшими показателями так ничего и не выиграл к 30 годам. Возможно, сегодня что-то наконец поменяется. Можно ненавидеть сборную Англии, но Гарри Кейн — это отдельная история, за него нельзя не поболеть.

Александр Симбирский

Читайте также от «Чемпионат.com»
Серена Уильямс: когда ты цветная, ты обязана выигрывать больше, чем белый
Российский борец Мамедов принял от МОК приглашение на Олимпиаду
Арбитр объяснил, почему судья дал Англии пенальти в полуфинале ЧЕ
Mundo Deportivo: немецкий судья вывел Англию в финал Евро-2024
Все фотогалереи
ВидеоФото
30Англия во второй раз подряд вышла в финал Евро
31Испанцы в финале после волевой победы над Францией
31Голландцы совершили камбэк и вышли в полуфинал Евро
26Англия идет в полуфинал. Швейцария едет домой
23Франция лишила Португалию полуфинала
40Судьбу игры Испания — Германия решил гол на 119-й минуте
26Турция одолела Австрию в ⅛ финала Евро
29Румыния — Нидерланды: голландцы в четвертьфинале
22Слезы Роналду: Португалия — в четвертьфинале Евро!
23Автогол решил судьбу Бельгии
Главные темы
Финал Евро может определить еще и обладателя «Золотого мяча»
«Интерес к турниру упал». Как Берлин встречает финал Евро-2024
Я люблю сборную Англии. Саутгейт и Кейн должны взять Евро
Экс-лидер «Зенита» устроил тренеру Испании страшный кошмар
«Эти “дети” — лучшие на Евро!» За кого будет штаб Карпина в финале
Тренер сборной России Онопко назвал команды-открытия Евро-2024
Жестокая несправедливость не ломает великого Кейна. Пусть Англия победит для него
Черчесов назвал вратарей, которые лучше всего показали себя на Евро-2024
Навас объявил о завершении карьеры в сборной Испании после Евро
Рафаэль Бенитес: Мало-помалу, мы, иностранцы, привили тактику англичанам
Суперкомпьютер назвал фаворита в финале Евро-2024 Испания — Англия
Смолов надеется на победу сборной Испании в финале чемпионата Европы по футболу
Английские фанаты собираются перед финалом Евро у разбомбленной Британией церкви
Вся история чемпионатов
История чемпионатов
1960
Франция
1
СССР
СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
Стало известно, какие призовые получит сборная Испании за победу на Евро-2024
17-летний вундеркинд Ламин Ямаль высказался о своем прогрессе
«Знал, что включатся на полную». Де ла Фуэнте об Англии перед финалом Евро
Испания и Англия устроят бурю в финале Евро? 10 фактов о главном матче года
Гави будет поддерживать команду в матче против англичан, заявил тренер
Сборные Англии и Испании определят чемпиона Европы по футболу
Де ла Фуэнте не считает сборную Испании фаворитом в финале чемпионата Европы
Названы лучшие и худшие моменты чемпионата Европы по футболу
Испания — Англия. Что важно знать о финале Евро-2024
Футболист Кейн считает, что победа на Евро перечеркнет все его клубные неудачи
Тренер сборной Англии Саутгейт заявил, что не верит в сказки перед финалом Евро
Форвард сборной Англии назвал Испанию лучшей командой на Евро-2024
Конор Макгрегор поставил €100 тысяч на точный счет финала Евро-2024
Роналду, Лукаку и Зинченко — в символической сборной разочарований на Евро-2024 от Marca
Саутгейт назвал игрока сборной Англии, который, по его мнению, вырос как лидер
«Никого нельзя упрекнуть в эгоизме». Кейн — об отношении игроков Англии на Евро-2024
Тренер сборной Испании играл с Дасаевым. Неизвестные факты о де ла Фуэнте-футболисте
Король Великобритании поддержал сборную Англии в преддверии финала Евро-2024
Приз лучшему бомбардиру Евро разделят между футболистами, забившими одинаковое количество голов
Ламину Ямалю исполнилось 17 лет за день до финала Евро-2024
Стало известно, когда будет объявлено о завершении карьеры Мюллера в сборной Германии
СМИ: футболист сборной Грузии Микаутадзе может перейти в «Монако»
Андрей Лунин: с таким футболом Украина на Евро заслуживала большего
Все стадионы
Стадионы
Арена АуфШальке (Фелтинс-Арена, Шальке)
Арена Мюнхен (Альянц Арена, Мюнхен)
Дюссельдорф Арена (Меркур Шпиль-Арена, Дюссельдорф)
Олимпиаштадион (Берлин)
Стадион BVB (Сигнал Идуна Парк, Дортмунд)
Стадион Кельн (Рейн Энерги, Кельн)
Стадион Лейпциг (Ред Булл Арена, Лейпциг)
Фолькспаркштадион (Гамбург)
Франкфурт Арена (Дойче банк Парк, Франкфурт-на-Майне)
Штутгарт Арена (МХП-Арена, Штутгарт)
Ямаль: Мбаппе попросил мою футболку после полуфинала на Евро
Вратарь ЦСКА Тороп: по дизайну моя маска точно лучше, чем у Мбаппе
Гарет Саутгейт: думаю, что мы повысили авторитет английского футбола
Лучшие — враг хороших. В финале Евро сыграют Испания и Англия
В Англии определились с будущим Саутгейта, в Испании — с де ла Фуэнте. Что творится на ЧЕ
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь