Черчесов назвал вратарей, которые лучше всего показали себя на Евро-2024

«Практически все вратари играют стабильно, качественно. Понятно, что Мамардашвили сыграл на хорошем уровне. Я его помню ещё с тех пор, как он играл за тбилисский “Локомотив” против “Динамо”. Также своё мастерство подтвердили Облак, Пикфорд, Диогу Кошта поймал свои пенальти, Нойер остался на уровне. Нельзя сказать, что кто-то выделялся со знаком минус», — приводит слова Черчесова «Спорт день за днём».