Аршавин заявил, что победа Англии на Евро не изменит его отрицательной оценки Саутгейта

«Англия в чём плоха, на мой взгляд. Потенциал игроков, как мне кажется, используется на процентов 30. На ТВ говорят, мол, Саутгейт станет чемпионом Европы, и кто потом посмеет сказать, что он плохой тренер? Ну я скажу, что он тренер — говно, выиграет он сегодня или не выиграет, потому что для меня тренерское искусство — это как раз использовать потенциал своих игроков по максимуму», — сказал Аршавин на YouTube-канале «Это футбол, брат!».