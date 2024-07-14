«Эти “дети” — лучшие на Евро!» За кого будет штаб Карпина в финале

Тренер сборной России Виктор Онопко — о финале Евро-2024 Испания — Англия, вундеркинде Ямале и разочарованиях турнира | Источник: Чемпионат.com

Игроком Виктор Онопко оставил не менее глубокий след в испанском футболе, чем в российском. Мадридский «Райо Вальекано» недавно включил его в топ-10 клубных икон всех времён. Валерий Карпин — и вовсе звезда Ла Лиги. Нетрудно догадаться, на чьей стороне будут симпатии тренеров «Ростова» и сборной России в воскресенье вечером. Онопко не отрицает очевидного.

— В «Ростове» весь штаб будет за Испанию?

— Да, у нас много ребят из Испании работает. Мы вместе смотрим футбол, всё обсуждаем. В воскресенье должен получиться праздник футбола. Понятно, что и я, и испанцы будем болеть за Испанию.

— А есть кто-то в команде за Англию? Или не признаю́тся?

— Уверен, что есть. И среди ребят, и в административном составе, медицинском штабе. Все погружены в тему Евро, всё знают, обсуждают. Было бы неинтересно, если бы все болели за Испанию.

— Коллективного просмотра не планируется?

— Ещё не обсуждали. Сегодня (разговор состоялся в субботу, 13 июля. — Прим. «Чемпионата») играем контрольный матч с «Факелом» в Воронеже, потом возвращаемся на автобусе в Ростов. Может быть, и вместе посмотрим финал.

— Понятно, что вы сейчас не в Испании, но из общения с родными, друзьями есть ощущение футбольного бума в стране перед финалом?

— В Испании ко всему, что касается футбола, всегда большой интерес. Особенно в тех городах, где есть приличные команды. Когда недавно «Овьедо» играл за выход в Примеру с «Эспаньолом», весь город окрасился в синий цвет. Мой бывший клуб выиграл дома 1:0, но потом уступил в Барселоне и не вышел в первый дивизион. Ажиотаж, эмоции вокруг тех матчей были сумасшедшие. Сейчас будет то же самое, но в бóльших масштабах. Все будут болеть за страну. Люди вывесят флаги на балконах, все бары, кафешки в воскресенье будут забиты — это типично для Испании. Этим они отличаются от многих стран и команд.

— Кажется, что вне зависимости от исхода финала в понедельник до рабочих мест дойдут далеко не все?

— Ха-ха, Испания тем и хороша, что в списке приоритетов на первом месте жизнь, на втором — работа. Хотя работают они тоже хорошо. Но там и помимо футбола много праздников, когда люди собираются компаниями, коллективами, командами. И в воскресенье они будут наслаждаться игрой и веселиться вне зависимости от того, как будут развиваться события на поле. Мне лично нравится такой менталитет.

Испанцы в финале после волевой победы над Францией 31 фотография 31 фотография 31 фотография

— Эта команда Испании уже дошла до уровня плеяды Хави — Иньесты или она совсем другая?

— По моим ощущениям — и это удивительно — современная команда кое в чём даже немного превзошла то «золотое» поколение. Я с самого начала турнира говорил, что буду болеть за Испанию, Сербию, Грузию — команды, способные показывать атакующий, комбинационный футбол. Я смотрел все матчи испанцев с 1-го тура и поймал себя на мысли: возможно, то поколение было чуть-чуть талантливее, но это — более работоспособное. Да, они хорошо обрабатывают и быстро передают мяч. Скорость мышления — высочайшая. Однако что меня удивило: после потери мяча все сразу вступают в отбор. В команде нет ни одного человека, кто не возвращался бы назад и не отрабатывал в обороне. Даже когда соперник разворачивает контратаку, испанцы моментально перебегают на свою половину и почти всегда имеют численное преимущество на том или ином участке поля. Понятно, что современный футбол требует этих компонентов, но сборная Испании выполняет их лучше всех. Даже на фоне Германии, Франции она стоит особняком по всем показателям: по игре, работоспособности. Тактику не беру, потому что она им в меньшей степени нужна, хотя и в этом плане видны наработки тренера де ла Фуэнте. Меня лично эта команда радовала на протяжении всего турнира.

— А как насчёт запаса прочности? Погорячился Леманн, назвав Испанию «сборной детей»?

— Да, сборная Испании молода. Де ла Фуэнте работал с юношескими сборными и прекрасно знает это поколение. Однако у них есть и ветераны — те же Навас, Мората, Карвахаль, не игравший в полуфинале. Есть люди, которые «делают» раздевалку. Смена поколений очень важна, но она должна проходить плавно. Ты не можешь выставить в составе всех молодых или возрастных. А у испанцев этот процесс протекает спокойно. Да, есть и «дети», но эти «дети» — лучшие на чемпионате Европы! Ямаль — один из самых ярких футболистов турнира. Однако самое главное — у них есть команда. Это видно на поле.

— На вашей памяти кто-то так же рано и ярко стартовал, как Ямаль?

— Не припомню такого. Мы как-то не обращали внимания на возраст. Если бы пресса не акцентировала на этом внимание, я бы не подумал, что Ямаль такой юный. Из наших молодых сразу приходит на ум Акинфеев — Игорь тоже рано начал играть. Были и другие футболисты, которые стартовали во взрослом футболе в 17−18 лет. Когда мы начинали, в стране было 15 республик, и даже в юношеских сборных выбор был широчайший. Уже просто попасть туда было невероятно сложно. Некоторые таланты рано стартовали и в высшей лиге Союза.

— Аналогии между Ямалем и Месси рано проводить?

— На мой взгляд, рановато. Бывает, про футболиста говорят: «Ой, какой талант!» А он сыграет один-два матча, выстрелит на каком-то турнире — и пропадает. Примеров масса. Держать высочайший уровень не один месяц и даже год — это самое сложное в футболе. У Ямаля, безусловно, есть все качества, чтобы стать звездой, но пока рано называть его новым Месси или Роналду. По таланту он, наверное, ближе к Месси, однако, чтобы достигнуть его уровня, Ламину надо ещё много работать.

Источник: Jonathan Moscrop/Getty Images

— Неожиданно выяснилось, что де ла Фуэнте играл с Дасаевым в «Севилье». А вы с ним когда-нибудь пересекались?

— Я не пересекался. Но поколение Хави — Иньесты, прежде чем выиграть чемпионаты мира и Европы, тоже прошло юношеский этап. Группы футболистов по своему возрасту играли и росли вместе. И потом появилась великолепная сборная, которая громила всех подряд. В Испании эта система хорошо выстроена с детского футбола. Ещё работая в РФС, я общался с Фернандо Йерро. Он мне многие вещи рассказал и показал, объяснил, как у них всё работает. Это хороший пример для подражания.

— Кто из защитников на чемпионате Европы произвёл самое сильное впечатление?

— Много защитников было хороших. Меня поразил, например, Кукурелья. Левый защитник, невысокого роста, но цепкий, вверху хорошо играет, подключается.

— Байрамяна не напомнил?

— Напомнил, конечно (смеётся). Байрамяна сложно с кем-то сравнить, однако Кукурелья и внешне, и по манере игры на него чем-то похож. Тоже небольшого роста, но правильно выбирает позицию и отлично держит борьбу.

МАРК КУКУРЕЛЬЯ И ХОРЕН БАЙРАМЯН | Источник: Чемпионат.com

— Такая пышная шевелюра не мешает бегать?

— Мне всё постороннее мешало. В юности я любил играть с цепочками, кулончиками, а потом понял, что меня это отвлекает: что-то на шее болтается, на руке. Убрал всё это. Даже когда волосы были, стригся покороче. Сейчас и причёски оригинальные делают, и красятся в разные цвета — может, это помогает людям отвлечься, не знаю. Меня лично такие вещи отвлекали.

— А что насчёт центральных защитников на Евро?

— Из центральных защитников Начо и Лапорт неплохо смотрятся. Навас вышел в полуфинале: опытный футболист, много лет в футболе, но выдержал бóльшую часть матча. Рюдигер из сборной Германии понравился: хорошо читал игру и страховал партнёров. В целом же многие команды меня порадовали.

— А конкретнее?

— Понравились сборные Грузии, Швейцарии, Австрии. Все они играли в свой, атакующий футбол и не боялись. Хорошее впечатление оставили. Может быть, команды Словакии или Словении не выделялись именно игрой, но своей самоотдачей заслужили место в плей-офф и там достойно себя проявили.

— Разделяете критику Саутгейта?

— Критика есть всегда — главное, чтобы она не была огульной, безосновательной. Тогда она помогает расти. А бывает, что ругают просто так. Не нравится футболист или тренер — и начинают просто гнобить. Ответ на всё даёт результат. А сборная Англии — в финале. Как говорится, собаки лают — караван идёт. Мне, честно, не очень понравилась игра в Германии многих команд, но я не нахожусь там в раздевалке или у кромки поля и не знаю, какое у них видение, какая тактика, что происходит внутри. Да, у англичан есть момент фарта, однако без работы, самоотдачи удачи не бывает. Любому тренеру, который привёз сборную на чемпионат Европы, надо отдать должное. Для многих команд это уже достижение. Но понятно, что мы ждали большего от лидеров мирового футбола. Многие разочаровали.

— Огласите, пожалуйста, весь список.

— Франция. Итальянцы всегда были злые, агрессивные, борьбу вообще никогда не проигрывали. Можно плохо играть, но бегать, убиваться, выгрызать мяч. Однако такой слабой сборной Италии, как на Евро-2024, я вообще никогда не видел. Опять-таки — Германия. Понятно, что я её и ту же Францию, Голландию сравниваю с Испанией. По именам все эти сборные очень сильные, однозначно не слабее испанцев, но я надеялся увидеть более качественную игру в их исполнении. А на деле на этом чемпионате есть сборная Испании — и все остальные.