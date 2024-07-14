Лучший бомбардир сборной Испании на Евро-2024 Ольмо может стать игроком «Манчестер Сити» | Источник: Getty Images

По информации источника, «горожане» внимательно следят за игроком уже несколько сезонов. Пеп Гвардиола является поклонником таланта Ольмо. Сообщается, что в контракте игрока с «Лейпцигом» есть пункт о расторжении, действие которого скоро закончится. «Манчестер Сити» нужно будет выплатить за Ольмо € 60 млн.

Напомним, в минувшем сезоне Ольмо принял участие в 32 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.