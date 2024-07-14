Черчесов высказался о предстоящем финале Евро-2024 между сборными Испании и Англии

«Если у команды нет поставленной игры, результат из ниоткуда не возьмётся. Это что касается Англии. Результат на таком турнире — самое главное. И большинство из тех, кого ругали — Франция, Нидерланды, Англия — дошли до полуфинала. Да, часто с той или иной команды требуют, исходя из подбора игроков. Но сами по себе футболисты не делают результат, даже если они высококлассные. Понятно, что испанцы выделяются с 1-го тура. Но каждый готовится по-своему, отталкиваясь от состояния. Англичане, пожалуй, играют больше всех в сезоне, так что требовать от них свежести и лёгкости было сложно. Но они прибавляли по ходу турнира, матч со Швейцарией сыграли уже лучше, чем до этого, а с Нидерландами — ещё сильнее, чем со Швейцарией. Это говорит о правильном развитии по ходу турнира. Кстати, нидерландцев это тоже касалось», — приводит слова Черчесова «Спорт день за днём».