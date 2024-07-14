Тренер сборной России Онопко назвал команды-открытия Евро-2024

«Понравились сборные Грузии, Швейцарии, Австрии. Все они играли в свой, атакующий футбол и не боялись. Хорошее впечатление оставили. Может быть, команды Словакии или Словении не выделялись именно игрой, но своей самоотдачей заслужили места в плей-офф и там достойно себя проявили», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.