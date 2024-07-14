Игрок сборной Испании Родри: трудно было понять, как Грузия забила нам в ⅛ финала ЧЕ

«Подобные вещи делают команду сильнее и закаляют. Мы прошли множество различных испытаний, которые были сложными. Трудно было понять, как Грузия забила нам первый гол в ⅛ финала.



Уступая в счете против Грузии, мы сохраняли спокойствие, а это не всегда легко. Да и против Франции в полуфинале мы не слишком волновались, когда пропустили первыми. Мы никогда не забывали о том футболе, в который хотим играть, оставаясь верными своему стилю. Это были ключевые моменты, и мы с ними справились», — приводит слова Родри официальный сайт УЕФА.