Виктор Онопко: Такой слабой сборной Италии, как на Евро-2024, я вообще никогда не видел

«Понятно, что мы ждали большего от лидеров мирового футбола. Многие разочаровали. Например, Франция. Итальянцы всегда были злые, агрессивные, борьбу вообще никогда не проигрывали. Можно плохо играть, но бегать, убиваться, выгрызать мяч. Но такой слабой сборной Италии, как на Евро-2024, я вообще никогда не видел. Опять-таки — Германия. Понятно, что я её и ту же Францию, Голландию сравниваю с Испанией. По именам все эти сборные очень сильные, однозначно не слабее испанцев, но я надеялся увидеть более качественную игру в их исполнении. А на деле на этом чемпионате есть сборная Испании — и все остальные», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.