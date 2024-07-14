Виктор Онопко: Такой слабой сборной Италии, как на Евро-2024, я вообще никогда не видел

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаЗавершен
тв
9.07Испания2Франция1
1/2 финалаЗавершен
тв
10.07Нидерланды1Англия2
ФиналНе начался
тв
22:00ИспанияАнглия
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
17:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Виктор Онопко: Такой слабой сборной Италии, как на Евро-2024, я вообще никогда не видел

Тренер сборной России Виктор Онопко высказался о главных разочарованиях чемпионата Европы — 2024.

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Виктор Онопко: такой слабой сборной Италии, как на Евро-2024, я вообще никогда не видел | Источник: Чемпионат.com

«Понятно, что мы ждали большего от лидеров мирового футбола. Многие разочаровали. Например, Франция. Итальянцы всегда были злые, агрессивные, борьбу вообще никогда не проигрывали. Можно плохо играть, но бегать, убиваться, выгрызать мяч. Но такой слабой сборной Италии, как на Евро-2024, я вообще никогда не видел. Опять-таки — Германия. Понятно, что я её и ту же Францию, Голландию сравниваю с Испанией. По именам все эти сборные очень сильные, однозначно не слабее испанцев, но я надеялся увидеть более качественную игру в их исполнении. А на деле на этом чемпионате есть сборная Испании — и все остальные», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, сборная Италии стартовала на турнире в группе В вместе с Испанией, Хорватией и Албанией. После трёх сыгранных туров Италия набрала четыре очка и заняла второе место в турнирной таблице группы B. Итальянцы являются победителями Евро-2020, который проходил в 2021 году. Таким образом, «Скуадра адзурра» не смогла защитить титул.

Швейцария обыграла Италию. Экс-чемпионы Европы едут домой
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1
Чехословакия
Чехословакия
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ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
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Италия
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ФРГ
ФРГ
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Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
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