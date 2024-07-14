Исландский позор, устаревший футбол и проклятие сборной США. Как Англия проваливалась на крупных турнирах | Источник: Getty Images

Сборная Англии под руководством Гарета Саутгейта — почти исторический феномен. Эта команда играет в скучнейший футбол, убаюкивает соперника, болельщиков и зрителей у экранов телевизоров. Ее ругают, против нее болеют, а ей все нипочем.

Парадоксально, что Саутгейт не использует силу своих звездных игроков на полную мощность, но при этом работает без больших провалов: двух финалов Евро и полуфинала ЧМ англичане достигли именно при Гарете. Несмотря на все упреки, важно зафиксировать: будущий сэр — самый успешный тренер в современной истории сборной Англии. Титулов пока нет, но до них каждый раз рукой подать. В том числе и сегодня.

Футбол Евро 2024 Финал, 14.07.2024, 22:00 Испания - Англия -

Саутгейт — человек, который изменил все. До его прихода Англия лишь однажды побеждала на крупных турнирах — на чемпионате мира в 1966 году, а также один раз доходила до полуфинала ЧМ и два раза до полуфинала Евро.

До эпохи Гарета с «Тремя львами» происходило столько неудач, что диву даешься. Мы помним «руку бога» в ¼ финала ЧМ-1986, удаление Дэвида Бекхэма в матче с Аргентиной на ЧМ-1998, незасчитанный гол Лэмпарда немцам в 2010-м… Была также и масса поражений в серии 11-метровых ударов. Даже с участием самого Саутгейта, когда он был игроком.

Все вышеперечисленное можно объяснить тотальным невезением или влиянием потусторонних сил. Однако провальных турниров тоже хватало, от позора иногда не спасали даже великие тренеры.

ЧМ-1950: проклятие янки

Американская команда того времени представляла из себя что-то вроде сборной Сан-Марино в наши дни — за них играли офисные сотрудники, учителя и пожарные. В первом матче чемпионата мира Англия без особых проблем обыграла Чили (2:0), а затем легендарный тренер англичан Уолтер Уинтерботтом решил предоставить основным игрокам отдых. Эксперимент провалился — удар Берта Гатьенса, оказавшийся единственным удачным в этой встрече, поверг в шок родоначальников футбола. В итоге сборная Англии умудрилась не выйти из группы, пропустив вперед испанцев.

Некоторые английские болельщики до сих пор считают, что тогда янки наложили на них проклятие, ведь Англия ни разу не обыгрывала США на чемпионатах мира.

Евро-1988: не помог даже Линекер

Тогда сборная Англии проиграла все три матча в группе с общим счетом 2:7. И если поражения от Нидерландов (1:3) и СССР (1:3) болельщики еще могли простить, то от Ирландии (0:1) — нет.

Это был самый настоящий конфуз. Многие игроки оправдывались, сетуя на невезение, но фанаты ничего не хотели и слышать. Их команда считалась фаворитом турнира, а в ее составе выступал звездный бомбардир Гари Линекер. Поражение в матче с соседями стало большим ударом для всей нации.

Евро-1992: скандинавский провал

На континентальном первенстве в Швеции англичане попали в «скандинавскую» группу к хозяевам турнира и датчанам. Первые два матча с Данией и Францией завершились нулевыми ничьими, а в решающей игре Англия неожиданно проиграла Швеции (1:2), хотя вела в счете до 51-й минуты.

Стоит ли говорить о том, что ожидания от игры сборной Англии были совсем другими? Главный тренер Грэм Тэйлор не уступал в официальных матчах два года, а в нападении блистал молодой Алан Ширер. Получилось «феерично». Мало кто мог подумать, что датчане тогда возьмут титул.

Евро-2000: удар от Румынии

Англичанам достались тяжелые соперники в лице сборных Португалии и Германии, а также не хватающая звезд с неба Румыния.

После поражения от Португалии (2:3) сборная Англии минимально обыграла Германию (1:0), и, казалось бы, ничего не предвещало беды. Нужно было выиграть у скромной Румынии.

Команда Кевина Кигана вела 2:1 после первого тайма, но во второй половине встречи произошло что-то необъяснимое. Румыны перевернули ход встречи, одержав победу со счетом 3:2, и вышли из группы. Ну, а Англия отправилась домой.

Тогдашняя сборная запомнилась как устаревшая команда. Классические 4−4−2 без какой-либо изюминки, сильно сдавший Алан Ширер впереди, много ветеранов в полузащите и обороне.

После провального турнира британские журналисты шутили, что сборная Англии играет как во времена динозавров.

Евро-2016: исландский кошмар

Команда Роя Ходжсона одержала лишь одну победу в группе и вышла в плей-офф на удивительную Исландию. Харизматичные викинги выбили куда более статусную сборную, напичканную звездами (2:1).

Стоит сказать, что Ходжсон тогда принимал странные решения по ходу турнира. Заставлял Харри Кейна подавать угловые и не давал свободы Уэйну Руни, опуская его все глубже и глубже в центр поля.

Позднее эту сборную возглавил Гарет Саутгейт и начал писать новую главу в истории английской команды. Сегодня он может поставить жирную точку под всеми неудачами «Трех львов» на крупных турнирах с 1966-го.