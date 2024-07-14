Тихонов рассказал, за кого будет болеть в финале Евро-2024
Главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от финального матча Евро-2024 между сборными Испании и Англии. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от финального матча Евро-2024 между сборными Испании и Англии. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
«Не являюсь поклонником ни Испании, ни Англии, но сегодня буду болеть за команду де ла Фуэнте. Не скажу, что они фавориты, но играют в более привлекательный футбол. Он интереснее — агрессивный и атакующий. Мне это нравится. Понимаю, что Саутгейт может получить рыцарские титул, но все-таки к нам это не относится. Испанцы на голову сильнее всех на этом Евро? Сейчас все научились как обороняться, так и выходить в атаку. Но у испанцев культура игры сильнее, как и исполнительское мастерство футболистов», — сказал Тихонов.
Финальный матч Евро-2024 пройдет сегодня на Олимпийском стадионе в Берлине. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
Сборная Англии впервые в своей истории может стать чемпионом Европы. Испания в случае победы станет первой сборной в истории, которой удалось выиграть чемпионат Европы четыре раза.