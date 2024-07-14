Саутгейт внесёт изменение в линию защиты сборной на финал Евро-2024 — The Sun

По информации источника, Саутгейт решил выпустить на левый фланг обороны профильного защитника Люка Шоу, несмотря на то, что он относительно недавно восстановился от травмы. В свою очередь, Триппьер, который начинал все матчи сборной на Евро в основе, останется в запасе.