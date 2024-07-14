Четыре гола Руни, яркий дебют Роналду, драма Сака и шоу Ямаля. Вундеркинды, которые зажигали на Евро

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаЗавершен
тв
9.07Испания2Франция1
1/2 финалаЗавершен
тв
10.07Нидерланды1Англия2
ФиналНе начался
тв
22:00ИспанияАнглия
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Румыния
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Бельгия
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3
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34
4
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36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
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20:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Четыре гола Руни, яркий дебют Роналду, драма Сака и шоу Ямаля. Вундеркинды, которые зажигали на Евро

Как им это удалось?

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Четыре гола Руни, яркий дебют Роналду, драма Сака и шоу Ямаля. Вундеркинды, которые зажигали на Евро | Источник: Reuters

Прорыв молодых футболистов — обязательная программа любого большого турнира. И Евро-2024 не исключение: мы восхищались шедевральным голом Гюлера, а Ямаль уже стал самым обсуждаемым футболистом лета. Какие еще вундеркинды вошли в историю?

Кингсли Коман — Евро-2016

В 19 лет Кингсли Коману не было гарантировано место в сборной Франции — но игровые минуты давали стабильно. На Евро-2016 молодой вингер не сыграл только в полуфинале, получив достаточно времени в остальных матчах, чтобы проявить себя.

И он проявил — активностью, скоростью и техникой Кингсли впечатлил не только французов, но и всех болельщиков. Недаром после завершения двухлетней аренды «Бавария» без разговоров активировала опцию выкупа и забрала Комана у «Ювентуса» по бросовой цене — около 20 миллионов евро.

Букайо Сака — Евро-2020

Сейчас мы знаем Сака как одного из самых талантливых, сильных и дорогих вингеров мира, а также настоящего лидера сборной Англии. В 2020 году все было иначе — 19-летний Сака только подавал надежды.

Зато какие! Несмотря на то что на том Евро Букайо далеко не всегда попадал в старт (пропустил три матча), его появления были запоминающимися. Скорость и наглость юнца даже вынудили заслуженного Кьеллини преподать урок и дернуть за воротник стремительно убегающего в атаку вингера. Так родился один из самых знаменитых эпизодов того Евро.

Несмотря на драму в финале из-за незабитого решающего пенальти и последующего хейта фанатов, выступление Сака показало — перед нами талант. Спустя три года англичанин демонстрирует его в полной мере.

Арда Гюлер — Евро-2024

19-летний турецкий нападающий — настоящий вундеркинд. Гюлеру еще до Евро-2024 прочили дуэль с Ямалем за звание лучшего молодого игрока. И на турнире Арда выступил замечательно, составив достойную конкуренцию испанскому сопернику.

Гюлер забил мяч в первой же игре на дебютном для себя взрослом турнире, а в плей-офф отметился двумя подряд ассистами, став настоящим лидером сборной Турции. Будь у Винченцо Монтеллы более крепкая и сбалансированная команда, нет сомнений — дуэль Ямаля и Гюлера могла бы произойти не только на бумаге, но и, быть может, в финале Евро.

Педри — Евро-2020

Несмотря на юный возраст, 18-летний Педри выглядел настоящим мужчиной на Евро-2020. Талант из «Барселоны» не просто встал в сборную Испании как влитой, но и запомнился тем, что отпахал в том году больше 70 матчей без перерыва, включая выступление на Олимпиаде сразу после турнира с основной сборной Испании.

На Евро-2020 Педри реально потрудился, в трех матчах плей-офф сыграв по 120 минут. Мемы про то, как 18-летний розовощекий мальчик превращается в побитого жизнью ветерана буквально на глазах, облетели все соцсети. В награду Педри получил звание лучшего молодого игрока Евро-2020, а в конце года — еще и награду Golden Boy. Достойная компенсация.

Криштиану Роналду — Евро-2004

На этом Евро 39-летний Роналду выступил отвратительно, но 20 лет назад — на дебютном для себя турнире — 19-летний Криш зажигал вовсю. Причем отличался не только финтами и дерзостью, но и дикой уверенностью в себе. И, конечно, был результативен.

Гол грекам и голевая передача в матче с Россией на групповом этапе стали только началом. В четвертьфинале с Англией Роналду уверенно реализовал свою попытку в серии пенальти, а полуфинал с Нидерландами и вовсе вытащил сам, приложив руку к каждому из двух голов португальцев. В финале не повезло, но в целом выступление Роналду на Евро-2004 занимает достойное место в его карьере.

Ренату Саншеш — Евро-2016

Это сейчас 26-летний полузащитник потерялся в глубинах «ПСЖ» и скитается по арендам, а в 2016-м 18-летний игрок натурально тащил сборную Португалии к победе. Вершиной его выступления стал спасительный гол полякам в четвертьфинале и дальнейший реализованный пенальти в серии. Но и в остальных эпизодах Саншеш выглядел более чем достойно.

После победы Португалии в финале Ренату был назван лучшим молодым игроком Евро-2016, но карьера не задалась — он уже несколько лет не выступает за сборную. Хороший пример того, что не всегда сверкнувший на одном турнире вундеркинд на самом деле будет хорош всегда.

Ламин Ямаль — Евро-2024

Автор примерно всех рекордов из разряда «самый молодой» Ламин Ямаль приехал на Евро… в 16 лет! Уже это примечательно и выделяет испанца на фоне конкурентов, но Ямаль не стал стесняться и отдал три голевые передачи на групповом этапе и в плей-офф. А в полуфинале и вовсе зарядил красивый гол в ворота Франции, сравняв счет.

Теперь Ямаль в финале Евро. И, в отличие от многих конкурентов по рейтингу, у него уже статус ключевого игрока и надежды своей сборной. Это удивительно, ведь парень взял с собой в Германию учебники и тетрадки — делать домашнее задание. Он же еще не закончил учиться!

Уэйн Руни — Евро-2004

Все вышеперечисленные однозначно пахали, спасали свои команды и старались на общее благо. Но ни у кого из них не получилось залететь на Евро так же ярко, как это сделал 18-летний Уэйн Руни в 2004 году.

Просто групповой этап англичанина: разминочный матч с Францией, потом дубль в ворота Швейцарии, следом дубль с Хорватией, да еще и голевая передача сверху. К сожалению, в четвертьфинале с Португалией Руни получил травму уже через полчаса после стартового свистка — а то кто знает, быть может, Криштиану Роналду и вовсе не попал бы в этот список, останься Уэйн на поле.

Артем Белинин

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Франция
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Португалия
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Греция
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Португалия
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Австрия/Швейцария
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Франция
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Португалия
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Франция
Франция
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