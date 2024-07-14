Четыре гола Руни, яркий дебют Роналду, драма Сака и шоу Ямаля. Вундеркинды, которые зажигали на Евро
Как им это удалось?
Как им это удалось?
Прорыв молодых футболистов — обязательная программа любого большого турнира. И Евро-2024 не исключение: мы восхищались шедевральным голом Гюлера, а Ямаль уже стал самым обсуждаемым футболистом лета. Какие еще вундеркинды вошли в историю?
В 19 лет Кингсли Коману не было гарантировано место в сборной Франции — но игровые минуты давали стабильно. На Евро-2016 молодой вингер не сыграл только в полуфинале, получив достаточно времени в остальных матчах, чтобы проявить себя.
И он проявил — активностью, скоростью и техникой Кингсли впечатлил не только французов, но и всех болельщиков. Недаром после завершения двухлетней аренды «Бавария» без разговоров активировала опцию выкупа и забрала Комана у «Ювентуса» по бросовой цене — около 20 миллионов евро.
Сейчас мы знаем Сака как одного из самых талантливых, сильных и дорогих вингеров мира, а также настоящего лидера сборной Англии. В 2020 году все было иначе — 19-летний Сака только подавал надежды.
Зато какие! Несмотря на то что на том Евро Букайо далеко не всегда попадал в старт (пропустил три матча), его появления были запоминающимися. Скорость и наглость юнца даже вынудили заслуженного Кьеллини преподать урок и дернуть за воротник стремительно убегающего в атаку вингера. Так родился один из самых знаменитых эпизодов того Евро.
Несмотря на драму в финале из-за незабитого решающего пенальти и последующего хейта фанатов, выступление Сака показало — перед нами талант. Спустя три года англичанин демонстрирует его в полной мере.
19-летний турецкий нападающий — настоящий вундеркинд. Гюлеру еще до Евро-2024 прочили дуэль с Ямалем за звание лучшего молодого игрока. И на турнире Арда выступил замечательно, составив достойную конкуренцию испанскому сопернику.
Гюлер забил мяч в первой же игре на дебютном для себя взрослом турнире, а в плей-офф отметился двумя подряд ассистами, став настоящим лидером сборной Турции. Будь у Винченцо Монтеллы более крепкая и сбалансированная команда, нет сомнений — дуэль Ямаля и Гюлера могла бы произойти не только на бумаге, но и, быть может, в финале Евро.
Несмотря на юный возраст, 18-летний Педри выглядел настоящим мужчиной на Евро-2020. Талант из «Барселоны» не просто встал в сборную Испании как влитой, но и запомнился тем, что отпахал в том году больше 70 матчей без перерыва, включая выступление на Олимпиаде сразу после турнира с основной сборной Испании.
На Евро-2020 Педри реально потрудился, в трех матчах плей-офф сыграв по 120 минут. Мемы про то, как 18-летний розовощекий мальчик превращается в побитого жизнью ветерана буквально на глазах, облетели все соцсети. В награду Педри получил звание лучшего молодого игрока Евро-2020, а в конце года — еще и награду Golden Boy. Достойная компенсация.
На этом Евро 39-летний Роналду выступил отвратительно, но 20 лет назад — на дебютном для себя турнире — 19-летний Криш зажигал вовсю. Причем отличался не только финтами и дерзостью, но и дикой уверенностью в себе. И, конечно, был результативен.
Гол грекам и голевая передача в матче с Россией на групповом этапе стали только началом. В четвертьфинале с Англией Роналду уверенно реализовал свою попытку в серии пенальти, а полуфинал с Нидерландами и вовсе вытащил сам, приложив руку к каждому из двух голов португальцев. В финале не повезло, но в целом выступление Роналду на Евро-2004 занимает достойное место в его карьере.
Это сейчас 26-летний полузащитник потерялся в глубинах «ПСЖ» и скитается по арендам, а в 2016-м 18-летний игрок натурально тащил сборную Португалии к победе. Вершиной его выступления стал спасительный гол полякам в четвертьфинале и дальнейший реализованный пенальти в серии. Но и в остальных эпизодах Саншеш выглядел более чем достойно.
После победы Португалии в финале Ренату был назван лучшим молодым игроком Евро-2016, но карьера не задалась — он уже несколько лет не выступает за сборную. Хороший пример того, что не всегда сверкнувший на одном турнире вундеркинд на самом деле будет хорош всегда.
Автор примерно всех рекордов из разряда «самый молодой» Ламин Ямаль приехал на Евро… в 16 лет! Уже это примечательно и выделяет испанца на фоне конкурентов, но Ямаль не стал стесняться и отдал три голевые передачи на групповом этапе и в плей-офф. А в полуфинале и вовсе зарядил красивый гол в ворота Франции, сравняв счет.
Теперь Ямаль в финале Евро. И, в отличие от многих конкурентов по рейтингу, у него уже статус ключевого игрока и надежды своей сборной. Это удивительно, ведь парень взял с собой в Германию учебники и тетрадки — делать домашнее задание. Он же еще не закончил учиться!
Все вышеперечисленные однозначно пахали, спасали свои команды и старались на общее благо. Но ни у кого из них не получилось залететь на Евро так же ярко, как это сделал 18-летний Уэйн Руни в 2004 году.
Просто групповой этап англичанина: разминочный матч с Францией, потом дубль в ворота Швейцарии, следом дубль с Хорватией, да еще и голевая передача сверху. К сожалению, в четвертьфинале с Португалией Руни получил травму уже через полчаса после стартового свистка — а то кто знает, быть может, Криштиану Роналду и вовсе не попал бы в этот список, останься Уэйн на поле.
Артем Белинин