Английский болельщик отложил похороны матери ради финала Евро-2024

73-летний болельщик «Лестера» отправился в Германию поддержать национальную команду. Сборная Англии вышла в плей-офф и дошла до финала, из-за чего Росс был вынужден задержаться в стране почти на месяц.

По ходу турнира 89-летняя мать Росса скончалась в доме престарелых. Похороны были перенесены на неделю, так как Росс принял решение остаться в Берлине на финальный матч Евро-2024.

«Очевидно, нам пришлось отложить похороны, потому что мы надеялись, молились, чтобы Англия вышла в финал, и они это сделали. Мне нужно встать очень рано утром в понедельник, чтобы ехать обратно, потому что похороны моей матери во вторник. Я уверен, что она была бы рада видеть меня здесь и видеть, как Англия выиграет Евро», — сказал Росс.

Футбол Евро 2024 Финал, 14.07.2024, 22:00 Испания - Англия -

В детстве Дэйв Росс стал свидетелем победы сборной Англии на домашнем чемпионате мира 1966 года. Этот турнир до сих пор остается единственным, который покорился английской команде на международной арене. В последующие годы Росс стал заядлым футбольным болельщиком и регулярно поддерживал национальную команду на всех крупных турнирах, начиная с ЧМ-2010 в Южной Африке.

Росс уверен, что на Евро-2024 сборная Англии переломит затяжную серию неудач и выиграет свой первый большой трофей за 58 лет.