Ширер о финале Евро: Рука Марадоны, красная Бекхэма, подмигивание Роналду, громовые хлопки Исландии — старая боль. Это ноша сборной Англии. Но, возможно, на этот раз нас ждет что-то новое

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаЗавершен
тв
9.07Испания2Франция1
1/2 финалаЗавершен
тв
10.07Нидерланды1Англия2
Финал1-й тайм
тв
22:00Испания0Англия0
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
20:12 (мск), источник: Sports.Ru

Ширер о финале Евро: Рука Марадоны, красная Бекхэма, подмигивание Роналду, громовые хлопки Исландии — старая боль. Это ноша сборной Англии. Но, возможно, на этот раз нас ждет что-то новое

Алан Ширер поделился ожиданиями от финала Евро-2024.

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Ширер о финале Евро: «Рука Марадоны, красная Бекхэма, подмигивание Роналду, громовые хлопки Исландии — старая боль. Это ноша сборной Англии. Но, возможно, на этот раз нас ждет что-то новое» | Источник: Sports.Ru

"Мое первое воспоминание о просмотре матчей Англии, вероятно, похоже на ваше; сидел у экрана с семьей, хотя, уверен, мой телевизор был меньше и картинка была зернистее. Возможно, он даже был черно-белым, хотя это может быть игрой памяти.

Было что-то особенное и гламурное в больших турнирах. Футбол игрался в другом темпе, воздух был жарче, комментарии были прерывистыми, и ощущалось чувство инаковости. Это было особенным, большим праздником, барабанным боем лета. В детстве я мечтал быть причастным к этому, но это была всего лишь мечта. Это не казалось реальным или достижимым. Я был ребенком из Госфорта, и такие вещи не лежали в моем будущем.

Чемпионат мира 1982 года стал для меня началом, но детали стерлись с течением времени. Что остается со мной — до, во время и после моего собственного участия — это то, как мы связываем эти турниры с культовыми образами. Диего Марадона прыгает, его рука тянется к мячу. Брайан Робсон держится за вывихнутое плечо. Слезы Пола Гаскойна. Агония Стюарта Пирса и Криса Уоддла. Гол Газзы (Пол Гаскойн — Спортс) против Шотландии, празднование в кресле стоматолога.

На дворе 1996 год, и Гарет Саутгейт, бедный Гарет, потерян в своих мыслях, заточен в своих мучениях, даже когда мы подходим к нему, чтобы утешить, чтобы разделить груз, который мы никогда не сможем полностью снять с его плеч. Я мог бы продолжать. Красная карточка Дэвида Бекхэма в 1998 году. Дэвид Батти стоит у начала своего разбега. Подмигивание Криштиану Роналду. Громовые хлопки Исландии. Все до 2018 года, когда были Колумбия, пенальти и песня искупления Гарета, и затем до 2021 года — и опять та старая боль.

Возможно, в этот раз это будет удар через себя Джуда Беллингема или замечательный гол Олли Уоткинса. Возможно, на этот раз нас ждет что-то новое.

Мой тезис в том, что эти образы живут с нами, моменты времени, запечатленные в нашем национальном сознании. Они как общий фотоальбом, так мы отмечаем ход времени. Эти мгновения — часть нас. И такова эта ноша, что каждый игрок сборной Англии несет ее в какой-то момент. Играть за свою страну — это абсолютная вершина, но чем дальше уходит в прошлое наша единственная победа на чемпионате мира в 1966 году, тем больше ты осознаешь этот груз.

Одним из величайших достоинств Гарета как тренера сборной Англии стало изменение наших ожиданий. Он пришел на эту должность в момент крайнего упадка, но его скромность и здравый смысл помогли уменьшить чувство права на успех. Теперь мы хорошие туристы. Мы не высокомерны и не надменны, как нас воспринимали очень долгое время. Мы достойные и знаем это, но мы хотим быть в центре турниров. Мы хотим быть их частью«, — написал экс-нападающий сборной Англии и “Ньюкасла” для The Athletic.

Финал Евро-2024 между сборными Испании и Англии состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.

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История чемпионатов
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
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Стадион BVB (Сигнал Идуна Парк, Дортмунд)
Стадион Кельн (Рейн Энерги, Кельн)
Стадион Лейпциг (Ред Булл Арена, Лейпциг)
Фолькспаркштадион (Гамбург)
Франкфурт Арена (Дойче банк Парк, Франкфурт-на-Майне)
Штутгарт Арена (МХП-Арена, Штутгарт)
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