Испания — Англия: стартовые составы на финальный матч Евро-2024
Сборная Испании в Берлине сыграет с командой Англии в финальном матче чемпионата Европы по футболу.
Сборная Испании в Берлине сыграет с командой Англии в финальном матче чемпионата Европы по футболу.
Стали известны стартовые составы команд.
Испания: Унай Симон, Марк Кукурелья, Эмерик Ляпорт, Робен Ле Норман, Дани Карвахаль, Родри, Фабиан Руис, Дани Ольмо, Ламин Ямаль, Альваро Мората (капитан), Нико Уильямс.
Англия: Джордан Пикфорд, Кайл Уокер, Джон Стоунз, Марк Гехи, Люк Шоу, Коби Майну, Деклан Райс, Джуд Беллингем, Фил Фоден, Букайо Сака, Харри Кейн (капитан).
На пути к финалу сборная Испании обыграла Грузию (4:1), Германию (2:1, д.в.) и Францию (2:1). Англичане в плей-офф Евро-2024 прошли Словакию (2:1, д.в.), Швейцарию (1:1, 5:3 пен.) и Нидерланды (2:1).
Команда Испании в случае победы станет первой сборной в истории, которой удалось выиграть чемпионат Европы четыре раза. Англия может стать чемпионом Европы впервые в своей истории.