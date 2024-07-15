«Справедливость восторжествовала». Мостовой — о триумфе Испании на Евро-2024

«Ну что я говорил?! Даже счёт угадал! А что сейчас будет твориться в Испании! Справедливость восторжествовала — испанцы были лучше на протяжении всего Евро. Англичане тоже молодцы. Им мог помочь фарт, который присутствовал даже в финале. Вышел свежий Палмер и забил — мяч между трёх пролетел. Знаю, что многие болели против испанцев, но Мостовой оказался прав. Испанцы — красавцы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.