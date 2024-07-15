«Чемпионы! Чемпионы! Чемпионы!» Карлос Алькарас отреагировал на победу Испании на Евро
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на победу сборной Испании на чемпионате Европы по футболу.
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на победу сборной Испании на чемпионате Европы по футболу. В финале испанцы обыграли сборную Англии со счётом 2:1.
«Чемпионы! Чемпионы! Чемпионы! Как же вы хороши! Какое зрелище на Евро», — написал Алькарас в социальной сети Х (ранее Twitter).
В воскресенье, 14 июля, 21-летний Алькарас стал чемпионом Уимблдона-2024. В финале он обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича в трёх сетах.
Карлос Алькарас стал четырёхкратным победителем ТБШ. Он никогда не проигрывал в финалах на «Шлемах». До Уимблдона 2024 он побеждал на US Open — 2022, Уимблдоне-2023 и «Ролан Гаррос» — 2024.