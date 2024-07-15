Саутгейт — первый тренер в истории, проигравший два финала Евро подряд

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Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступил Франсуа Летексье. Начало матча было запланировано на 22:00 мск. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу испанцев. Таким образом, наставник сборной Англии Гарет Саутгейт стал первым тренером в истории, проигравшим два финала Евро подряд.

Англичанин также возглавлял национальную команду во время Евро-2020, когда Англия уступила Италии (1:1, 2:3 пен.).