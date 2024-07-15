В Великобритании отменили сотни поездов в день финала ЧЕ по футболу

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ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Железнодорожные компании Великобритании отменили сотни воскресных поездов из-за нехватки машинистов, готовых выйти на работу в день финала чемпионата Европы по футболу, в котором сборная Англия играет с командой Испании. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Как отмечает издание, ситуация обусловлена особенностями трудоустройства машинистов и других железнодорожных рабочих. Их трудовые договоры не предусматривают обязательной работы по воскресеньям, однако работникам, добровольно согласившимся выйти на дежурство в этот день недели, полагаются сверхурочные. Это позволяет работодателям экономить средства, однако периодически приводит к дефициту добровольцев.

«Из-за больничных и выхода Англии в финал, вероятно, сократится число наших коллег, имеющих возможность взять на себя сверхурочные смены», — говорится в заявлении компании GWR. Одна из крупнейших железнодорожных компаний страны, поезда которой связывают Лондон с юго-западной и западной частями Англии и Уэльсом, рекомендовала своим клиентам учитывать вероятность «крайне сильных задержек» после 18:00 воскресенья.

Со схожими проблемами столкнулось большинство других железнодорожных компаний Великобритании. В профсоюзе Aslef (объединяет машинистов) объяснили проблему тем, что работодатели слишком сильно экономят на работниках и «ни одна из приватизированных железнодорожных компаний не располагает достаточным штатом машинистов, чтобы обеспечивать тот уровень услуг, который обещан пассажирам и правительству».