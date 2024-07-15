Гарри Кейн проиграл все шесть финалов в своей карьере

Вчера, 14 июля, прошёл финальный матч Евро-2024, в котором встречались сборные Испании и Англии. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступил Франсуа Летексье. Начало матча было запланировано на 22:00 мск. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу испанцев. Гарри Кейн вышел в стартовом составе своей команды. Он был заменён на 60-й минуте и не отметился результативными действиями.