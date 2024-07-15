6 игроков стали лучшими бомбардирами Евро-2024
Звание лучшего бомбардира чемпионата Европы 2024 разделили сразу шесть футболистов.
Звание лучшего бомбардира чемпионата Европы 2024 разделили сразу шесть футболистов.
По три мяча забили Гарри Кейн (Англия), Даниэль Ольмо (Испания), Коди Гакпо (Нидерланды), Жорж Микаутадзе (Грузия), Джамал Мусиала (Германия) и Иван Шранц (Словакия).
Как сообщалось ранее, УЕФА принял решение разделить «Золотую бутсу» Евро-2024 между шестью игроками, если по итогам финала Испания — Англия (2:1) кто-то не станет единоличным лидером.