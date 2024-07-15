Карвахаль выиграл Евро-2024, Лигу чемпионов и Ла Лигу в один год

В прошлом сезоне «Реал» выиграл испанскую Примеру, а также победил в Лиге чемпионов, обыграв «Боруссию» Д со счётом 2:0.

Сборная Испании в четвёртый раз выиграла Евро. Это является рекордом среди всех сборных. Помимо Евро-2024, испанцы играли в финале турнира в 1964, 1984, 2008, 2012 годах. Из этих четырёх матчей в трёх встречах (кроме игры в 1984 году) Испания одерживала победу.