Тренер Испании де ла Фуэнте прокомментировал победу на Евро-2024
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о победе национальной команды на чемпионате Европы 2024 года.
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о победе национальной команды на чемпионате Европы 2024 года.
В финале Евро испанцы обыграли Англию со счётом 2:1.
«Мы не можем быть более счастливыми! Мы гордимся этой командой. Они лучшие в мире. Сила нашей команды в том, что мы всегда думали, что можем быть лучше», — приводит слова де ла Фуэнте Mundo Deportivo.
Нападающий испанцев Нико Уильямс открыл счёт в финальной игре с передачи Ламина Ямаля на 47-й минуте. На 73-й минуте полузащитник англичан Коул Палмер сравнял счёт в матче. На 87-й минуте Микель Оярсабаль вновь вывел испанцев вперёд. Британцы, в свою очередь, не смогли отыграться во второй раз.
Чемпионат Европы проходил в Германии с 14 июня по 14 июля.