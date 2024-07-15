Тренер Испании де ла Фуэнте прокомментировал победу на Евро-2024

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В финале Евро испанцы обыграли Англию со счётом 2:1.

«Мы не можем быть более счастливыми! Мы гордимся этой командой. Они лучшие в мире. Сила нашей команды в том, что мы всегда думали, что можем быть лучше», — приводит слова де ла Фуэнте Mundo Deportivo.

Нападающий испанцев Нико Уильямс открыл счёт в финальной игре с передачи Ламина Ямаля на 47-й минуте. На 73-й минуте полузащитник англичан Коул Палмер сравнял счёт в матче. На 87-й минуте Микель Оярсабаль вновь вывел испанцев вперёд. Британцы, в свою очередь, не смогли отыграться во второй раз.