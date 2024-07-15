Тренер сборной Англии признал, что испанцы заслужили победу на Евро

«Мы боролись до самого конца, сегодня мы недостаточно хорошо владели мячом. Они действительно хорошо прессинговали, и нам приходилось выходить из-под этого давления, а мы не смогли этого сделать. У них больший контроль над игрой, и это могло немного нас измотать. Тем не менее, когда мы сравняли счет, мы все еще были на месте, игра все еще была открытой. Как всегда в таких играх, разница была незначительной, но они были лучшей командой на турнире. В целом, они этого заслужили», — приводит слова Саутгейта Sky Sports.