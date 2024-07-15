Тренер сборной Англии признал, что испанцы заслужили победу на Евро
Саутгейт: испанцы были лучшими на Евро, они заслужили победу.
Саутгейт: испанцы были лучшими на Евро, они заслужили победу.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт заявил, что команда Испании была лучшей на чемпионате Европы по футболу 2024 года и заслужила победу на турнире.
В воскресенье в Берлине сборная Испании обыграла команду Англии со счетом 2:1 и в рекордный четвертый раз стала чемпионом Европы.
«Мы боролись до самого конца, сегодня мы недостаточно хорошо владели мячом. Они действительно хорошо прессинговали, и нам приходилось выходить из-под этого давления, а мы не смогли этого сделать. У них больший контроль над игрой, и это могло немного нас измотать. Тем не менее, когда мы сравняли счет, мы все еще были на месте, игра все еще была открытой. Как всегда в таких играх, разница была незначительной, но они были лучшей командой на турнире. В целом, они этого заслужили», — приводит слова Саутгейта Sky Sports.
По информации статистического сервиса Opta Sports, Саутгейт стал первым тренером в истории, проигравшим два финала чемпионата Европы. В предыдущем решающем матче Евро англичане уступили на «Уэмбли» команде Италии (1:1, 2:3 — по пенальти). «Сборная трех львов» ни разу в своей истории не выигрывала чемпионат Европы.