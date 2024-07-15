Кейн назвал финал Евро огромным разочарованием

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Капитан сборной Англии Гарри Кейн заявил, что разочарован поражением своей национальной команды в финальном матче чемпионата Европы по футболу против испанцев.

В финале, который прошел в воскресенье в Берлине, сборная Испании обыграла команду Англии со счетом 2:1 и в рекордный четвертый раз стала чемпионом Европы. Сборная Англии проиграла во втором финале Евро подряд, команда ни разу в своей истории не выигрывала турнир.

«Поражение в финале — это самое тяжелое, что может быть. Мы отлично справились с тем, чтобы вернуться в игру, и сравняли счет, но не смогли воспользоваться моментом, чтобы продолжить. Мы не смогли удержать мяч и были наказаны. Это настолько болезненно, насколько это вообще возможно. Мы не сохранили прежнюю интенсивность, не владели мячом достаточно хорошо», — приводит слова Кейна Sky Sports.

Кейн забил три мяча на чемпионате Европы 2024 года и вошел в число шести футболистов, которые стали лучшими бомбардирами турнира.