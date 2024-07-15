Кейн назвал финал Евро огромным разочарованием
Капитан сборной Англии Кейн заявил об огромном разочаровании после финала Евро.
Капитан сборной Англии Кейн заявил об огромном разочаровании после финала Евро.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Капитан сборной Англии Гарри Кейн заявил, что разочарован поражением своей национальной команды в финальном матче чемпионата Европы по футболу против испанцев.
В финале, который прошел в воскресенье в Берлине, сборная Испании обыграла команду Англии со счетом 2:1 и в рекордный четвертый раз стала чемпионом Европы. Сборная Англии проиграла во втором финале Евро подряд, команда ни разу в своей истории не выигрывала турнир.
«Поражение в финале — это самое тяжелое, что может быть. Мы отлично справились с тем, чтобы вернуться в игру, и сравняли счет, но не смогли воспользоваться моментом, чтобы продолжить. Мы не смогли удержать мяч и были наказаны. Это настолько болезненно, насколько это вообще возможно. Мы не сохранили прежнюю интенсивность, не владели мячом достаточно хорошо», — приводит слова Кейна Sky Sports.
Кейн забил три мяча на чемпионате Европы 2024 года и вошел в число шести футболистов, которые стали лучшими бомбардирами турнира.
«Все дело в важных моментах. У нас был один в конце, и они вынесли мяч с линии ворот, но это действительно разочаровывает. Это был тяжелый турнир. Нам пришлось проявить большую стойкость, мне лично и команде. Это был трудный путь, и мы очень хорошо справились, чтобы добраться сюда. Но в конечном итоге нас будут оценивать по этой игре. Мы так сильно хотели сделать это ради себя, ради фанатов и всех, кто верил в нас все это время. Сейчас это просто огромное разочарование», — добавил Кейн.