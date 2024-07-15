Карл III призвал игроков сборной Англии вернуться на родину с гордо поднятыми головами
Король Великобритании заявил, что «выход в финал чемпионата Европы — само по себе огромное достижение».
Король Великобритании заявил, что «выход в финал чемпионата Европы — само по себе огромное достижение».
ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Король Великобритании Карл III призвал игроков сборной Англии по футболу вернуться на родину с гордо поднятыми головами, несмотря на поражение в финале чемпионата Европы 2024 года. Письмо, адресованное сборной и ее наставнику Гарету Саутгейту, было опубликовано Букингемским дворцом.
«Хотя победа и ускользнула от вас сегодня вечером, мы с супругой и всей моей семьей призываем вас и вашу команду поддержки держать головы высоко поднятыми», — написал король.
«Пожалуйста, знайте, что выход в финал чемпионата Европы — само по себе огромное достижение, вселяющее гордость в сердца нации, которая дружным ревом продолжит поддерживать “трех львов” как сегодня, так во время предстоящих побед, которые, уверен, ждут вас впереди», — добавил монарх, использовав прозвище, которое болельщики дали сборной в честь трех синих львов, изображенных на гербе Футбольной ассоциации Англии.
Наследник британского престола принц Уильям, присутствовавший на матче вместе со своим старшим сыном Джорджем, написал на своей странице в X (ранее Twitter), что команде Англии «в этот раз было не суждено» победить. При этом он заверил игроков сборной, что страна ими годится.
14 июля сборная Испании обыграла команду Англии со счетом 2:1 в финале чемпионата Европы и стала победителем турнира в рекордный четвертый раз.