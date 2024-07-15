Карл III призвал игроков сборной Англии вернуться на родину с гордо поднятыми головами

ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Король Великобритании Карл III призвал игроков сборной Англии по футболу вернуться на родину с гордо поднятыми головами, несмотря на поражение в финале чемпионата Европы 2024 года. Письмо, адресованное сборной и ее наставнику Гарету Саутгейту, было опубликовано Букингемским дворцом.

«Хотя победа и ускользнула от вас сегодня вечером, мы с супругой и всей моей семьей призываем вас и вашу команду поддержки держать головы высоко поднятыми», — написал король.

«Пожалуйста, знайте, что выход в финал чемпионата Европы — само по себе огромное достижение, вселяющее гордость в сердца нации, которая дружным ревом продолжит поддерживать “трех львов” как сегодня, так во время предстоящих побед, которые, уверен, ждут вас впереди», — добавил монарх, использовав прозвище, которое болельщики дали сборной в честь трех синих львов, изображенных на гербе Футбольной ассоциации Англии.

Наследник британского престола принц Уильям, присутствовавший на матче вместе со своим старшим сыном Джорджем, написал на своей странице в X (ранее Twitter), что команде Англии «в этот раз было не суждено» победить. При этом он заверил игроков сборной, что страна ими годится.