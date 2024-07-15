«Начинается новая эра». Реакция европейских СМИ на чемпионство Испании

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаЗавершен
тв
9.07Испания2Франция1
1/2 финалаЗавершен
тв
10.07Нидерланды1Англия2
ФиналЗавершен
тв
14.07Испания2Англия1
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
09:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Начинается новая эра». Реакция европейских СМИ на чемпионство Испании

Сборная Испании дожала «Трех львов» на последних минутах финала.

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38
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Испания в рекордный — четвертый — раз выиграла чемпионат Европы. Команда Луиса де ла Фуэнте вырвала победу над Англией на 86-й минуте финала — Микель Ойярсабаль похоронил мечты англичан, которые проиграли во втором финале турнира подряд.

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Marca: Мы короли Европы!

Испания — чемпион Европы! Команда де ла Фуэнте, которая, казалось, была разрушена в марте 2023 года, подарила Испании четвертый чемпионат Европы. Ни у кого нет такого количества побед. Эта команда смотрит на весь континент сверху вниз.

Двенадцать лет спустя футбол вернулся домой. Не в Англию. В Испанию! Это был захватывающий месяц для испанской команды в Германии. Она приехала на турнир, и на нее почти никто не ставил, особенно в Испании. Однако она уезжает с большим трофеем.

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Mundo Deportivo: Испания завоевала корону

Это история. После победы над Англией в берлинском финале (2:1) Испания стала первой командой, победившей в четырех чемпионатах Европы. Команда Луиса де ла Фуэнте выиграла дуэль, которая продолжалась до последних минут, благодаря голам Нико Уильямса, пасу Ламина Ямаля и Микелю Ойярсабалю, которому ассистировал Марк Кукурелья. «Красная фурия» является заслуженным чемпионом Европы и открывает новую футбольную эру.

Испанская команда вышла на поле без страха, как будто это была лишь очередная игра. Ничего особенного. Она действовала с самого начала агрессивно, владела мячом и запирала сборную Англии на ее половине поля. Саутгейт удивил изменением схемы: четверо защитников, Беллингем появился слева и пытался контролировать Карвахаля, а Фоден оказался в центре. Их команде было трудно завладеть мячом. «Красная фурия» снова выиграла Евро. В испанском футболе появилось золотое поколение, которое сменило Пуйоля, Вилью, Хави, Иньесту… История, да. И будущее. Начинается новая эра.

Источник: Reuters

The Guardian: у Англии была надежда, но не было четкого плана

Все согласны, что в целом все шло по плану Англии. Будьте осторожны первые 60 минут, оставайтесь в игре, делайте замены. Сейте хаос и выпускайте хитрого форварда из «Астон Виллы». Понедельник — полет домой, вторник — парад и рыцарство. Но в этот момент Испания забивает. Она начала второй тайм, и каждый из ее игроков коснулся мяча еще до того, как англичане сделали пас. Все еще под воздействием испарений собственного героизма на этом турнире Англия убеждена, что воспользуется своим единственным большим шансом. Игроки ни разу не остановились, чтобы подумать: а что, если он не появится?

Призрак Харри Кейна сменяется Олли Уоткинсом. Это не план, но и не паника, не осторожность и не инертность, а именно та дефибрилляция, которая нужна Англии прямо сейчас. Майну заменяет Коул Палмер — это момент, когда Англия понимает, что это игра, которую нужно грабить, а не договариваться. Но скользящий выпад Микеля Ойарсабаля за четыре минуты до конца решает исход матча.

Когда запасные испанцев высыпали на поле, большинство англичан сидело на газоне — чувствовали, как мечта просачивается сквозь них. Действительно ли Англия хотела этого? Конечно. Верили ли они? Почти наверняка. Англия пыталась ограбить этот турнир: протаранить его и уйти с кубком. Снова и снова они распахивали двери поезда, как раз когда они собирались закрыться. Возможно, против менее решительных соперников этого могло бы быть достаточно и в финале. В этой неудаче есть что-то знакомое: история надежд и желаний, где четкий план был крайне необходим.

Источник: Reuters

Kicker: аплодисменты для других

Англия лишь ненадолго вкусила победу в финале чемпионата Европы с Испанией. Но это было бы незаслуженно ни после этого чемпионата Европы, ни после этого финала. Они стояли, подавленные, грустные, смирившиеся, и смотрели, как остальные аплодируют. Снова. В 2021 году итальянцам на «Уэмбли», в 2024-м — испанцам в Берлине. Все, что может сделать Англия, — это вежливые аплодисменты победителю.

Чистый прагматизм оправдывал все в глазах Саутгейта, ведь он был в финале. Конечно, он не все сделал неправильно, но, если нет четкого представления об игре, становится сложно. Не стыдно, что Англия не выиграла финал, ведь Испания выглядела лучше. Но тот факт, что «Три льва» сделали так мало при таких ресурсах, печален. Точно так же, как исключительно тихие английские фанаты в берлинском метро. Им было одиноко вместе.

Испания
2:1
Первый тайм: 0:0
Англия
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История чемпионатов
1960
Франция
1
СССР
СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
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Стадион Кельн (Рейн Энерги, Кельн)
Стадион Лейпциг (Ред Булл Арена, Лейпциг)
Фолькспаркштадион (Гамбург)
Франкфурт Арена (Дойче банк Парк, Франкфурт-на-Майне)
Штутгарт Арена (МХП-Арена, Штутгарт)
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