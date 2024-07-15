Роналду-вредитель, бесполезный Мбаппе и надежда Украины: кто провалил Евро

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаЗавершен
тв
9.07Испания2Франция1
1/2 финалаЗавершен
тв
10.07Нидерланды1Англия2
ФиналЗавершен
тв
14.07Испания2Англия1
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Дания
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3
Словения
33
4
Сербия
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Группа D
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Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
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Румыния
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2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
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Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
11:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Роналду-вредитель, бесполезный Мбаппе и надежда Украины: кто провалил Евро

Сборная Испании обыграла Англию и стала победителем чемпионата Европы.

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Источник: AFP 2023

Завершился 17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу, его победителем стала сборная Испании. Турнир, сам по себе получившийся не самым зрелищным и богатым на события, собрал в себе ряд игроков, от которых ждали намного большего. О главных разочарованиях минувшего Евро — в материале РИА Новости Спорт.

Килиан Мбаппе, Франция

Звездный французский форвард в последние несколько лет многими признается ведущим футболистом поколения и одним из самых медийных игроков планеты. Накануне Евро фигура Мбаппе «взорвала» медиапространство, когда мадридский «Реал» после затянувшейся эпопеи наконец-то объявил о трансфере нападающего из «ПСЖ».

Ожидалось, что переезд на «Сантьяго Бернабеу» Килиан отметит впечатляющим выступлением на чемпионате Европы, однако на первенстве континента француз запомнился только сломанным носом, выбором защитной маски и политическими заявлениями. С точки зрения футбола все оказалось печально: 9 ударов в створ ворот из 24, 1 гол (и тот — с пенальти в матче с Польшей), 2 передачи. От самого дорого игрока турнира (180 миллионов евро, здесь и далее — по оценке портала Transfermarkt) явно ожидали иных результатов. По крайней мере, во Франции, которая выбыла на стадии полуфинала.

Антуан Гризманн, Франция

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, объясняя причины неудачного выступления своей команды на Евро, указывал на отсутствие у нее эффективности в атаке. И если у Мбаппе были оправдание в виде проблем со здоровьем, то о Гризманне Дешам, сделавший из Антуана игрока ротации, сказал открыто: «Он не показал своей лучшей игры». Звезда мадридского «Атлетико» на турнире в Германии провел на поле меньше времени, чем все тот же Мбаппе, хотя и сыграл на матч больше. Результативных действий — ноль.

Один неудачный турнир, возможно, в итоге поставит крест на выступлениях Гризманна за сборную Франции. В его родной стране эксперты и журналисты все чаще говорят о том, что 33-летнему форварду пора проститься с национальной командой и освободить место для игроков нового поколения.

Артем Довбик, Украина

Украинский нападающий прибыл на Евро в звании лучшего бомбардира минувшего розыгрыша чемпионата Испании, в котором его «Жирона» стала главной сенсацией первенства и в какой-то период даже навязала конкуренцию «Реалу» в борьбе за золото. 24 гола и 8 передач в 36 матчах были весомым аргументом для высоких ожиданий от Довбика на Евро.

Однако на турнире в Германии главная надежда сборной Украины откровенно провалился. Ни одного результативного действия и даже просто удара в створ чужих ворот Довбик не совершил. Если кто и не испытывает чувства разочарования от выступления Артема на Евро, так это боссы «Жироны» — работы, чтобы удержать форварда в своей команде и отбить желание потенциальных покупателей забрать украинца к себе, у них явно поубавилось.

Криштиану Роналду, Португалия

Криштиану хоть и давно ветеран футбола, уступивший пальму первенства молодому поколению, но даже в свои 39 лет остается на прицеле у всего мира. Сам Роналду, по сообщениям СМИ, еще не принял решения о своем будущем в национальной сборной, однако этот Евро преподносился как последний крупный международный турнир с участием Криша. Так называемый «Last Dance» в исполнении одного из величайших игроков в истории мирового футбола получился удручающим.

Дело даже не в том, что за пять матчей Роналду отметился лишь одной голевой передачей. Проблема куда глобальнее: игра Португалии на Евро строилось вокруг одного лишь Криштиану, что помешало команде Роберто Мартинеса добраться хотя бы до медалей. Низкая скорость португальца, отсутствие эффективности в дриблинге и завершающих фазах атаки, а также постоянное пребывание в положении «вне игры» не позволили всей сборной реализовать свой потенциал. Многие звезды этой команды остались в тени не по своей вине, а по той причине, что все нападение сводилось к тому, чтобы доставить мяч до своего капитана. Тот свои шансы откровенно разбазарил.

Фил Фоден, Англия

На Евро-2024 звездный англичанин приехал в качестве одного из самых дорогих игроков турнира (150 млн евро). Однако на чемпионате лидер «Манчестер Сити» не напомнил даже своей тени. Семь матчей без результативных действий, полное отсутствие эффективности в атаке и фиаско в финале. В Англии ужасную игру Фодена связывают с решениями Гарета Саутгейта: главный тренер английской сборной ставил его играть левым атакующим полузащитником в подмогу Гарри Кейну и Джуду Беллингему, а в проигранном Англией финальном матче и вовсе обязал его действовать в трех ролях, тогда как в «Ман Сити» Фил действует правым вингером, что помогает «горожанам» оставаться ведущим клубом Европы, а самому футболисту — быть признанным лучшим игроком Английской премьер-лиги.

«Я разочарован, не буду этого скрывать. Хочу действовать полезнее для Англии, но не получается. Я стал лучшим игроком АПЛ не для того, чтобы приехать на Евро и не показать этого», — даже сам Фоден убежден, что его выступление на турнире является исключительно провалом.

Ромелу Лукаку, Бельгия

Ромелу Лукаку — главный интернет-мем последних крупных турниров на международной арене. Около десятилетия он считался одним из главных футбольных вундеркиндов планеты, а на протяжении последующих лет обрел впечатляющую мощь во всех смыслах этого слова и нес огромную угрозу чужим воротам. Однако, как и вся сборная Бельгии, на очередном чемпионате Европы Ромелу выступил ниже всех ожиданий. Более того — он предстал в качестве главного помощника защитникам команд соперников.

Лукаку не просто не смог забить ни одного мяча в чужие ворота. Он сделал все, чтобы помешать оппонентам потерпеть неудачу. Два гола в исполнении бельгийца были отменены по причине офсайда, еще один и вовсе не засчитали из-за попадания мяча в руку партнера Ромелу по команде. И подобное происходит уже не первый год. Какое-то проклятье. Не иначе.

Андрей Сенченко

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