Суперсила Испании, о которой на Евро не говорил никто

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаЗавершен
тв
9.07Испания2Франция1
1/2 финалаЗавершен
тв
10.07Нидерланды1Англия2
ФиналЗавершен
тв
14.07Испания2Англия1
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
11:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Суперсила Испании, о которой на Евро не говорил никто

Хорошего футбола недостаточно. Нужно кое-что ещё.

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Сборная Испании — чемпион Евро-2024, в чём сила команды де ла Фуенте, почему она выиграла чемпионат Европы, мнение | Источник: Getty Images

Футбол сборной Испании уже разобрали на все возможные молекулы и атомы. Луис де ла Фуэнте дал игрокам больше свободы, разрешил крайним нападающим чаще идти в дриблинг, снял запрет на дальние удары. Всё это позволило Испании стать не только чемпионом Евро, но и чемпионом сердечек многих болельщиков. Особенно на фоне скучнейшей игры ряда других топовых сборных, одна из которых бодалась с испанцами в финале.

Но кажется, что ещё один важнейший фактор победы Испании остаётся незамеченным. Это характер. В отличие от многих других футбольных параметров, его нельзя измерить. Пока нет статистики, которая позволила бы обсчитать волю и стрессоустойчивость той или ной команды. А меж тем без характера никуда. Ни одна большая команда без него невозможна.

В группе Испания справилась без особых усилий воли. Хватило только футбольного мастерства. С Грузией в ⅛ финала — то же самое, пускай испанцам и пришлось отыгрываться. А вот дальше менталку пришлось включать по максимуму.

В четвертьфинале Испания играет с командой-хозяйкой турнира — Германией. Дико стрессовый матч для обеих сборных. Германия играет дома, при своей толпе, которая ждёт победы не только над испанцами, но и в принципе на Евро. Это и большая поддержка, и большое давление. Для Испании это гостевой матч в самом прямом смысле слова. К четвертьфиналу команда де ла Фуэнте уже успела всех очаровать, от неё уже ждут большего, чем до начала Евро. Аппетит приходит во время еды, всё как обычно.

Испания справилась со стрессом лучше Германии. Луис де ла Фуэнте, в отличие от Юлиана Нагельсмана, не стал ничего подстраивать под соперника. Да, сильный оппонент, да, игра на его поле. Но мы — Испания! Мы уверены в себе и не собираемся ни под кого прогибаться.

Начало матча — и ещё один стресс-тест. Травму получает Педри. Прямой замены ему нет. Выходит Дани Ольмо — возможно, самый неиспанский футболист сборной Испании, если говорить о манере игры. Ольмо — игрок прорыва. Он больше про темп и интенсивность, чем про плавную и нежную работу с мячом, которая присуща большинству испанцев. И тем не менее Ольмо забивает, отдаёт голевую и становится главным героем четвертьфинала.

При этом в матче с Германией Испания получила важнейшую прививку. После вязкого первого тайма испанцы забили уже в начале второго, дальше по инерции ещё какое-то время повладели инициативой, а затем начали слишком явно уходить в оборонительный режим. У Германии игра не клеилась до последних минут. И показалось, что испанцы уже были уверены в победе.

Испания выиграла Евро
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Дальше Флориан Вирц сравнял, после чего для Испании наступил, возможно, самый трудный отрезок на Евро. Очень сложно включиться в игру после того, как ты пропустил гол и выпустил из рук победу, которая казалась неизбежной. Особенно когда играешь с Германией в плей-офф домашнего для неё Евро.

Эмоциональное и игровое преимущество перешло к немцам, игра свернула в овертайм. И тут испанцы показали, что они могут не только плести комбинации и играть с мячом, но и страдать ради результата. Они пахали, терпели, выждали момент — и кивком головы Микеля Мерино поразили Германию в самое сердце.

Дальше был полуфинал против скучной, но очень опытной, циничной и набитой классными игроками Франции. Помимо Педри, Испания лишилась Дани Карвахаля и Робена Ле Нормана — оба получили дисквалификацию. Под Килиана Мбаппе пришлось ставить 38-летнего Хесуса Наваса. Он, безусловно, киборг, помноженный на вечность. Но даже киборги имеют свойство с возрастом сдавать. Кстати, раз уж об этом зашла речь, автору оборота про киборга — здоровья, здоровья и ещё раз здоровья!

Так вот даже с проблемами в составе на матч с Францией Испания вышла играть, как всегда. Де ла Фуэнте снова не стал ни под кого подстраиваться. Французы забили первыми. Причём быстро и очень легко. Дальше — закрыться и ловить Испанию на контратаках с помощью быстрых ног Мбаппе, Усмана Дембеле и других акселератов. Идеальный сценарий для сборной Дидье Дешама.

Но у Испании был свой сценарий. И был характер, чтобы его реализовать. Испанцам потребовалось какое-то время, чтобы прийти в себя после пропущенного гола. А затем приходить в себя уже надо было французам. На 20-й минуте счёт был 0:1, на 25-й — уже 2:1 в пользу Испании.

Снова зарешал Ольмо, который, вероятно, не вышел бы в старте, если бы здоров был Педри. А перед этим мастера дал Ламин Ямаль. Его дальний удар — это ведь тоже проявление характера. Парню 16 лет, а он в полуфинале взрослого Евро позволяет себе такое! Он не боится. Он может — и он делает. Плюс сработала прививка, полученная в игре с Германией. Испания сохранила концентрацию до конца матча и победила в основное время.

В финале Испания столкнулась с двумя большими психологическими испытаниями. Первое — травма Родри. Это футболист, которого меняют только в самых крайних случаях. Он мастер больших матчей. Такие люди, как Родри, часто выигрывают финалы. Чаще не голами или ассистами, а мощным влиянием на игру. Хотя, помнится, в финале Лиги чемпионов 2023 года Родри забил победный мяч и принёс «Манчестер Сити» титул. Отличиться в нужный момент он тоже умеет.

Вместо Родри вышел Мартин Субименди. Это очень качественный игрок, ему 25 лет, он давно выступает за «Реал Сосьедад». Но единственное, что роднит его с Родри — это гражданство и позиция на поле. В остальном их сложно сравнивать: по-футбольному Родри сильнее во всём. И опытнее — в случае с финалом Евро это особенно важно.

До финала Субименди целиком отыграл матч с Албанией, который ничего не решал для испанцев, и вышел на пару минут против Франции. И вот его выпускают в финале — и игра Испании не меняется никак. Более того, Субименди выглядит так, будто именно он, а не Родри, обычно играет в старте у де ла Фуэнте на позиции опорника.

Испания забила в начале второго тайма, после чего плотно прижала Англию к ногтю вплоть до гола Коула Палмера. Всё это время Субименди выглядел органично. Он не стушевался и выдержал стресс-тест.

Испанцы могли закрыть игру задолго до финального свистка. У них было предостаточно возможностей сделать счёт 2:0 и всё закончить. Они этого не сделали — и получили 1:1. Ещё один психологический удар. Ты играешь лучше в финале, не реализуешь тонну возможностей и пропускаешь, по сути, после первого же момента у своих ворот.

В отличие от матча с Германией, испанцы не провалились в ментальную яму. Они взяли небольшую паузу, чтобы прийти в себя, и после этого продолжили играть так же, как делали это раньше. Конечно, во время этой паузы англичане могли повернуть игру в свою пользу. Но они этого не сделали. И это исключительно их проблема, испанцы тут ни при чём. Банда де ла Фуэнте быстро собралась, вернула себе мяч и, пока англичане готовились к допвремени, принесла его в штрафную точно Микелю Оярсабалю.

В концовке, при счёте 2:1, Испании, конечно, повезло. Когда невысокий Дани Ольмо, который стал играть в старте из-за травмы Педри, выносит мяч головой с линии ворот на угловом, о характере говорить не приходится. Это быстрая реакция футболиста, помноженная на фарт.

Но этот эпизод не перекрывает всего того, чего испанцы добились на Евро с помощью воли. Они, безусловно, прекрасно играли в футбол, лучше всех на турнире. Однако без характера одного лишь классного футбола не хватило бы для такого большого успеха.

Дмитрий Бажанов

Испания
2:1
Первый тайм: 0:0
Англия
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