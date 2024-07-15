Томас Мюллер объявил о завершении карьеры в сборной Германии

34-летний футболист опубликовал специальное двухминутное видео на своем YouTube-канале, в котором объявил о своем решении.

«Великолепные победы и горькие поражения, иногда я был полностью повержен, но затем снова вставал, игры против лучших футболистов мира вместе с фантастическими коллегами по команде, с которыми я пережил множество незабываемых моментов. После 131 матча я говорю национальной сборной “до свидания”. Хочу поблагодарить всех болельщиков и партнеров по сборной за поддержку. Команда начинает подготовку к чемпионату мира 2026 года, начну и я, но уже в качестве не игрока сборной, а болельщика на трибуне», — сказал Мюллер.

Томас Мюллер дебютировал за сборную Германии в марте 2010 года. За национальную команду он провел 131 матч, в которых забил 45 мячей и сделал 41 голевую передачу. По числу сыгранных матчей за «бундестим» Мюллер уступает лишь Мирославу Клозе (137) и Лотару Маттеусу (150).

Со сборной Германии Мюллер стал чемпионом мира в 2014 году, а также завоевал бронзовые медали на ЧМ-2010 и дважды доходил до полуфинала чемпионатов Европы (2012, 2016). На ЧМ-2010 он стал лучшим бомбардиром турнира, забив пять мячей.

На домашнем для Германии Евро-2024 Мюллер провел два матча, сыграв в общей сложности 56 минут. В матче открытия турнира против сборной Шотландии (5:1) нападающий отметился результативной передачей.