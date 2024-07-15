«Англия стряхнет пыль и поднимется»: Кейн высказался о финале Евро-2024

В финале, который прошел в воскресенье в Берлине, сборная Испании обыграла англичан со счетом 2:1 и в рекордный четвертый раз стала чемпионом Европы. Сборная Англии проиграла во втором финале Евро подряд, команда ни разу в своей истории не выигрывала турнир. Чемпионы мира 1966 года продлили свою бестрофейную серию до 60 лет.

«Мы очень расстроены, что не смогли добиться того, над чем так упорно работали. Это был долгий сложный турнир, и я очень горжусь выходом команды в финал. В конечном итоге мы не достигли своей цели, и нам придется смириться с этим. Но, как и всегда, мы поднимемся, стряхнем пыль и будем готовы снова сражаться в футболке сборной Англии. Спасибо всем болельщикам, которые верили в нас и поддерживали до самого конца», — написал Кейн в Instagram*.