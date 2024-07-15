Александр Мостовой назвал справедливой победу испанцев на чемпионате Европы по футболу

«Весь турнир я говорил, что испанцы выиграют. Они играли лучше своих соперников на протяжении всего турнира, поэтому их победа заслуженная и справедливая. Они поменяли свой стиль по сравнению с предыдущими годами, стали больше идти в обводку и, когда надо, играть вторым номером. Я рад за сборную Испании, я болел за них, потому что много лет играл в Испании», — сказал Мостовой.