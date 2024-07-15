Александр Мостовой назвал справедливой победу испанцев на чемпионате Европы по футболу
Сборная Испании обыграла команду Англии со счетом 2:1 в финале турнира.
Сборная Испании обыграла команду Англии со счетом 2:1 в финале турнира.
МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Сборная Испании по футболу весь турнир играла лучше своих соперников на чемпионате Европы, поэтому триумф команды является справедливым. Такое мнение ТАСС высказал бывший игрок испанской «Сельты» Александр Мостовой.
14 июля сборная Испании обыграла команду Англии со счетом 2:1 в финале чемпионата Европы.
«Весь турнир я говорил, что испанцы выиграют. Они играли лучше своих соперников на протяжении всего турнира, поэтому их победа заслуженная и справедливая. Они поменяли свой стиль по сравнению с предыдущими годами, стали больше идти в обводку и, когда надо, играть вторым номером. Я рад за сборную Испании, я болел за них, потому что много лет играл в Испании», — сказал Мостовой.
«Что касается англичан, они тоже достойно провели турнир. Их много ругали, что мне непонятно, но они вышли в финал, это закономерно», — добавил собеседник агентства.