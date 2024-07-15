Егор Титов: На Евро разочаровал Фоден, ждал от него намного большего

«Я большего ждал от Фодена. Оказалось, что он второй по пробегу, но это не его конёк. Фоден — это игра с мячом, умная игра. Футболист, который, по-моему, два года подряд становился лучшим в Англии. Конечно, я ждал от него намного большего. Финал для Англии — это великолепно. Так как там нет ни Германии, ни Франции, ни Нидерландов, ни Италии. А они оказались в финале», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.